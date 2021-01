R

Des escuers en Chine ont mis en sécurité 11 mineurs d’or 14 jours après que 22 d’entre eux ont été piégés à 2000 pieds sous terre par une explosion, a rapporté la télévision locale.

Des images sur la chaîne de télévision publique CCTV ont montré le premier travailleur à être sauvé avec un bandeau noir sur les yeux.

Il a été sorti d’un puits de mine dimanche matin, mais il était extrêmement faible.

Les secouristes ont enveloppé l’homme à peine réactif dans une couverture avant de l’emmener à l’hôpital en ambulance.

Plus tard, trois autres mineurs, dont un blessé, ont été emmenés d’une autre section de la mine où un groupe de 10 avait été en contact avec des secouristes pendant plusieurs jours.

Trois autres de la même section ont suivi en début d’après-midi et deux autres ont été secourus peu de temps après.

Deux mineurs ont été montrés en train de marcher, soutenus par des secouristes, portant un tissu noir sur les yeux.

Une connexion téléphonique a été établie et les médicaments et la nourriture ont été abaissés via un long et étroit tunnel.

Vingt-deux travailleurs ont été piégés à environ 600 mètres (2000 pieds) sous terre dans la mine Hushan le 10 janvier.

L’explosion s’est produite à Qixia, une importante région productrice d’or sous l’administration de Yantai dans la province côtière du Shandong.

Un mineur est décédé.

Les responsables ont déclaré jeudi qu’il faudrait encore deux semaines pour éliminer les «blocages graves» avant de pouvoir forer des puits pour atteindre un groupe de 10 hommes qui avaient reçu des vivres de l’équipe de sauvetage.

Les médias d’État ont toutefois déclaré plus tôt que les plus de 600 sauveteurs sur place espéraient atteindre dimanche les 10 hommes de la cinquième section de la mine.

Les hommes seraient en bonne condition physique et recevaient une alimentation normale depuis samedi, après plusieurs jours à vivre de solutions nutritives, a rapporté l’agence de presse Xinhua.