Vivo, l’une des plus grandes marques de smartphones au monde, étend ses activités en Europe. L’entreprise vendra désormais des téléphones et des accessoires sur six nouveaux marchés: le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et l’Espagne.

Vivo lance les choses avec le téléphone phare X51 5G, essentiellement une version renommée du X50 lancé plus tôt dans l’année. Sa caractéristique principale est un système de caméra de type «cardan» qui est censé offrir une stabilisation d’image nettement améliorée.

Les autres fonctionnalités du X51 incluent des téléobjectifs ultra-larges, 2x et 5x, un processeur Snapdragon 765, un écran OLED 90Hz 6,56 pouces 1080p, 256 Go de stockage, une batterie 4315 mAh et une charge rapide de 33 W. Il coûtera 749 £ (972 $) au Royaume-Uni et sera mis en vente le 29 octobre.

La société vendra également les Y70, Y20 et Y11, des téléphones moins chers axés sur une longue durée de vie de la batterie, ainsi que des écouteurs et des oreillettes sans fil.

Vivo est souvent classé parmi les cinq premiers fournisseurs de smartphones au monde, avec une part de marché importante dans des régions comme la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Cependant, les données les plus récentes d’IDC l’ont dépassé par Oppo, avec lequel il partage le même propriétaire: BBK Electronics, le grand conglomérat chinois qui possède également OnePlus et Realme.

Vivo est connu pour ses fonctionnalités matérielles expérimentales qu’il présente souvent sous forme de concept avant d’être expédié dans des produits commerciaux. Les capteurs d’empreintes digitales intégrés et les caméras selfie contextuelles sont des exemples de fonctionnalités désormais courantes dont Vivo a été le pionnier.