Le message de M. Poutine est intervenu mardi un jour après que le Collège électoral américain a confirmé M. Biden comme prochain président du pays, ratifiant sa victoire de novembre dans une répudiation officielle État par État du refus du président Donald Trump de reconnaître qu’il avait perdu.

Le Kremlin avait déclaré plus tôt que le président russe tarderait à féliciter M. Biden jusqu’à ce que le vainqueur soit officiellement confirmé.

“Nous attendons juste la fin de la confrontation politique interne”, a déclaré le mois dernier M. Poutine, faisant référence aux nombreux défis républicains au décompte des voix.

Dans son message, M. Poutine a souhaité à M. Biden “plein succès”, selon une déclaration du Kremlin, et a exprimé sa confiance que “la Russie et les États-Unis, qui portent une responsabilité particulière pour la sécurité et la stabilité mondiales, peuvent, malgré les différences, vraiment contribuer à résoudre de nombreux problèmes et défis auxquels le monde est actuellement confronté “.

Le président russe a noté que “la coopération russo-américaine basée sur les principes d’égalité et de respect mutuel répondrait aux intérêts des peuples des deux pays et de l’ensemble de la communauté internationale”.

“Pour ma part, je suis prêt pour l’interaction et le contact avec vous”, a déclaré M. Poutine cité par le Kremlin.