V

ODAFONE a déclaré aujourd’hui que la demande pour ses services n’avait jamais été aussi élevée grâce à la nécessité d’une connectivité Internet fiable, mais a admis qu’elle souffrait du manque de voyages internationaux.

Le géant des télécoms a vu ses revenus reculer légèrement au cours du semestre à 21,4 milliards d’euros (19,2 milliards de livres sterling) mais il est revenu dans le noir avec un bénéfice de 1,5 milliard d’euros, contre une perte de 1,9 milliard d’euros la dernière fois.

Le directeur général Nick Read a déclaré qu’il avait «accru la confiance» dans l’entreprise, car les clients se rendaient compte qu’ils avaient besoin d’une connexion Wi-Fi plus rapide, meilleure et plus fiable, même si cela signifie payer plus d’argent.

«Nos services sont très demandés. Il y a eu une fuite vers la qualité. Aujourd’hui plus que jamais, nos services de connectivité sont essentiels pour la société », a-t-il déclaré.

Les revenus du «roaming» sont en baisse en raison du manque de voyages internationaux, tandis que la baisse des ventes de téléphones est également un facteur.

Le dividende est détenu à 4,5 cents par action, un soulagement pour les investisseurs en difficulté.

Les actions ont ouvert aujourd’hui à 119p, contre environ 160p il y a un an.

Read dit que Voda obtiendra bien la 5G, ce qui suggère que certains rivaux tentent de publier des services qui pourraient ne pas être parfaits.

Il a déclaré: «Les résultats démontrent le succès de nos priorités stratégiques à ce jour, à savoir accroître la fidélité des clients, développer notre base de haut débit fixe, stimuler la numérisation pour simplifier l’entreprise et réaliser des économies de coûts significatives, et fournir la 5G efficacement grâce au partage de réseau.»