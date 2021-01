V

L’introduction en bourse de 20 milliards d’euros par odafone de son activité internationale de mâts téléphoniques a fait un pas de plus aujourd’hui en lançant ses 15 000 mâts britanniques dans l’accord.

L’ajout des tours britanniques profitera de 9 à 10 pays et rendra le flotteur très attendu plus attrayant lors de son lancement au cours du premier trimestre de 2021.

Vodafone possède les tours britanniques dans une joint-venture avec O2-Telefonica.

Jusqu’à aujourd’hui, leur collaboration, connue sous le nom de Cornerstone, n’existait que pour répondre aux besoins en tour des deux entreprises.

Cependant, le duo a accepté aujourd’hui de le transformer en une entreprise commerciale plus agressive, cherchant à recruter d’autres entreprises de téléphonie mobile pour prendre de la place sur ses mâts et poursuivre plus d’économies de coûts et de profits.

Vodafone investit sa part de 50% de Cornerstone dans Vantage, offrant à l’entreprise qui sera bientôt lancée 62 millions de livres sterling de bénéfice annuel sous-jacent.

Vantage a accepté de construire 1200 nouveaux mâts britanniques pour Cornerstone d’ici 2025.

L’introduction en bourse devrait être évaluée entre 15 et 21 milliards d’euros, et l’accord d’aujourd’hui devrait donner de l’espoir à ceux qui recherchent une valorisation plus élevée.

Vantage est de flotter sur la bourse allemande parce que ses opérations allemandes sont de loin ses plus importantes.

Dans le cadre de l’accord d’aujourd’hui, Vodafone et O2 exploiteront des kits séparés dans les zones urbaines où la demande augmente de manière exponentielle et les deux parties voulaient conserver le contrôle total de leur équipement.

Les actions de Vodafone ont gagné un demi-centime à 129p.

Si Vantage Towers réalise le type de valorisation que certains analystes lui ont proposé, l’introduction en bourse représentera une grande partie de sa valorisation boursière actuelle de 34 milliards de livres sterling.

Certains analystes affirment que la valeur de Vantage n’est pas reflétée dans le cours actuel de l’action.

L’accord a été bien accueilli dans la ville car certains craignaient que l’attention de Telefonica ne soit distraite par ses tentatives de fusionner O2 avec Virgin Media de Liberty.