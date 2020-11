Ils ont du talent, mais qu’en est-il du style? . Nous passons en revue l’évolution du style de ces célébrités.

Cendrillon avait une baguette magique pour passer d’une jeune fille en lambeaux à une princesse majestueuse. La belle Eiza Gonzalez Il a traversé de nombreuses transformations, et à chaque fois qu’il apparaît avec un nouveau changement, il nous surprend et nous adorons.

Avec le tournant du millénaire, l’obsession d’analyser ad nauseam ce que les stars portaient a grandi. Certains ont tellement peur d’être mal habillés à la maison qu’ils ont décidé de faire appel à un styliste. Comment Chris Pratt!

Le besoin d’une équipe coordonnée de personnes pour créer tous les looks essentiels pour obtenir la répercussion opportune dans les médias est devenu palpable. Kim Kardashian il l’a parfaitement compris.

Plus de «fille Disney»! Se débarrasser de l’étiquette «Disney girl» n’est pas facile. Selena Gomez Il l’a réalisé avec la styliste la plus recherchée parmi les jeunes promesses du show business: Kate Young.

Devenir l’une des femmes les plus élégantes du tapis rouge nécessite un équilibre stylistique impressionnant. Emma Watson donne une conférence à ce sujet.

Le look de Justin Timberlake Il a toujours été très controversé, surtout à l’époque où il était membre d’un des boys bands. Aujourd’hui avec un style plus raffiné, il éblouit à tous les événements auxquels il assiste.

Très peu avaient entendu parler Eva Longoria avant de la voir dans «Desperate Housewives» en 2004. Elle y rencontre le succès et depuis lors, elle a assisté aux principaux événements du monde du divertissement. Au début, son look n’était pas très raffiné, sans aucun doute, on pouvait voir qu’il avait besoin de bons conseils, qu’il a utilisés et qui est aujourd’hui un symbole d’élégance.

Cheveux de Bradley Cooper il avait l’air trop faux au début de sa carrière. Aujourd’hui, elle est dans l’un de ses meilleurs moments, personnel, carrière et stylistique!

En termes de style, Jennifer Lawrence elle est plutôt un “caméléon” au fil des ans. Il reste très peu de cette tendre adolescente au corps mince, aux taches de rousseur sur le visage et à la crinière super chahutée et rebelle. Aujourd’hui, Jennifer est synonyme de beauté, d’élégance et de se vanter d’avoir les «courbes» les plus sensuelles du cinéma.

Taylor Swift il a «réinventé» son image et sa musique pour réussir. Adieu la fille bonne, douce et calme, avec un style marqué par des tenues extravagantes et de longs cheveux blonds bouclés. Désormais, il nous offre des looks encore plus risqués chargés de sensualité qui promettent bien sûr de donner beaucoup à parler.

De la Colombie au monde. Sofia Vergara a donné un tour complet à son image. Elle se moque de ses goûts passés elle-même sur son compte Instagram de temps en temps, publiant des photos de ses débuts.

Le style de Tom Hardy c’est presque post-apocalyptique … ou comme on dit maintenant, «normcore». Cependant, il apparaît toujours sur les listes des hommes les mieux habillés de Grande-Bretagne (ce qui n’est pas rien) et c’est que lorsque l’acteur marche sur le tapis rouge, il gagne en raison de son originalité et de sa masculinité.

Il y a plus de 10 ans, Matthew McConaughey brillait dans les comédies romantiques. Son truc était de mettre un joli visage, de sourire et de séduire sur le tapis rouge avec son propre style, qui comprenait beaucoup de cuir. Aujourd’hui, il est sur la vague de sa carrière, c’est une icône que beaucoup veulent imiter, qui a su trouver un style que tous les magazines de mode applaudissent.

Rihanna Elle est experte en changement de look et de style. Le plus drôle dans tout cela, c’est qu’il a encore plusieurs années devant lui pour continuer à changer d’apparence autant de fois qu’il le souhaite. Voyons deux styles très différents.

Quand Blake Lively est devenue célèbre avec la première de Gossip Girl (elle était le protagoniste), l’actrice n’avait pas de consultant en image personnelle. Contrairement à d’autres “ célébrités ”, elle n’a toujours pas l’aide d’experts de la mode, mais cela ne l’empêche pas d’occuper les premières places sur la liste des plus élégantes d’Hollywood.