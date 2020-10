Voici à quoi ressemblait Adrián Uribe avant de donner vie à «El Vitor» | INSTAGRAM

Un des personnages de comédie les plus connus au Mexique est “El Vitor”, ce drôle de chauffeur de minibus s’est fait connaître dans les croquis des “Nacarandas” du programme humoristique de Televisa, “La hora pico”.

El Vitor est joué par l’acteur, animateur et comédien emblématique Adrián Uribe, qui s’est surtout distingué par son sens de l’humour splendide qui l’a amené à être l’un des acteurs les plus reconnus au sein de la guilde de la la comédie au Mexique.

Rappelons que les premières apparitions de son personnage désormais attachant “Vitor” à la télévision étaient dans le programme de divertissement du soir “Heure de pointe”, et sans aucun doute, il est devenu l’un des plus célèbres d’Adrián Uribe.

Et c’est que, grâce au conducteur particulier de bus, Uribe a gagné la participation à divers programmes télévisés humoristiques, tels que “100 Mexicanos Dijieron”, une parodie du programme que Marco Antonio Regil a dirigé, sous le titre de “100 Mexicanos Said “, Dans lequel il mène le jeu de Vitor, en plus, actuellement, il participe également à” Nosotros los guapos “, en compagnie du comédien également, Ariel Miramontes qui joue le sympathique” Albertano “.

Et bien qu’il soit aujourd’hui l’un des comédiens les plus reconnus, Adrián Uribe a commencé sa carrière il y a quelques années en donnant la vie à un clown, il l’a donc précisé dans une interview pour la matinée de Televisa «Hoy»: et en même temps j’ai commencé à travailler avec un professeur de théâtre qui était clown dans un restaurant. J’ai acheté mon maquillage et ma grand-mère m’a aidé à tisser une perruque en fil. Un clown avec un nom différent et j’ai trouvé Chistyn », a-t-il commenté.

Ainsi, grâce à Chistyn, Adrián Uribe a eu l’occasion de rencontrer la productrice Carla Estrada, et c’est là qu’il a commencé à travailler pour la chaîne de télévision San Ángel, mais c’est jusqu’à ce qu’il entre dans les rangs de “La hora pico” qui a commencé sa carrière en tant qu’acteur de comédie, où il a joué son personnage emblématique “El Vitor”, entre autres personnages divers.

C’était dans une autre interview, avec Adela Micha, où Adrián Uribe a rappelé comment il avait créé «Vitor» et commenté certains détails de «La hora pico», «Je créais ces personnages. Ce nom de Vitor a été mis par César González dans La hora pico. J’ai aussi fait la Celostina, ce qui était merveilleux, c’était une dame », a-t-il déclaré.

“J’adore faire ce type de personnage, par exemple: Carmelo, j’adore ce personnage, il est très polyvalent.” Je pense que tous les personnages sont importants et vous pouvez en tirer beaucoup “, a-t-il ajouté.

Et il y a quelques semaines, il a partagé depuis son compte officiel sur Instagram une photo où il apparaît très jeune, indiquant qu’il se sentait très beau en portant ces tenues et coupes de cheveux, pour ne pas se moquer.

Il l’a clairement commenté comme une blague et de même ses disciples ont répondu avec toutes sortes de commentaires comiques faisant référence à son «look» de jeunesse.

En plus d’accueillir “100 Mexicanos Dijieron”, il a participé il y a quelques mois à la telenovela “Como tú no hay 2” dans laquelle il était le protagoniste de l’histoire, il célèbre l’occasion de montrer ce qu’il peut faire en tant qu’acteur.

Il donne la vie à Toño Cortés Molina et Ricardo Reyes Alonso, un pauvre serveur et un riche homme d’affaires, frères séparés à la naissance; Le producteur Carlos Bardasano accepte que c’est l’histoire de “Le prince et le mendiant” avec une touche de “La Usurpadora”, c’est le premier rôle principal du comédien dans une telenovela et il l’apprécie, il est temps de montrer son bois en tant qu’acteur.