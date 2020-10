Voici à quoi ressemblait Frankie Muniz à Malcolm il y a 20 ans | Réforme

L’acteur Frankie Muniz sera toujours un petit garçon pour ceux qui l’ont vu dans “Malcolm in the Middle”, mais il a modifié assez et même la famille s’est formée, nouvelle qu’il a faite il y a quelques jours à peine.

La série Malcolm dans medi a connu un grand succès depuis sa création et même jusqu’à présent, beaucoup continuent à le voir, mais beaucoup ne savent pas ce qui est arrivé à leur protagoniste.

Cette série a été créée il y a plus de 20 ans et malgré son incroyable succès, son protagoniste Frankie Muniz maintient maintenant sa carrière dans profil bas.

Muniz a dirigé le casting de la sitcom Fox aux côtés de Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Cristopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) et Erick Per Sullivan (Dewey).

Il est à noter que tout en jouant dans Malcolm in the Middle, Frankie Muniz a également participé aux films Big Fat Liar, Agent Cody Banks et Racing Stripes. Cependant, sa carrière est restée discrète au cours des 10 dernières années, bien qu’il soit resté dans le cinéma et sur le petit écran.

En 2017, il a participé à la 25e saison de Dancing With the Stars et a réussi à obtenir la troisième place avec Witney Carson et un an plus tard, il a dirigé Dancing with the Stars: Juniors.

Au cours de cette émission, l’acteur a avoué avoir subi neuf commotions cérébrales et quelques petits accidents vasculaires cérébraux qui ont affecté sa mémoire et les souvenirs de son enfance et de son adolescence dans Malcolm the Middle.

En revanche, hors champ, Frankie Muniz, qui a maintenant 34 ans, conduit des voitures de course et a participé à des compétitions comme le Car Atlantic Championship. Il dirige également le groupe musical Atro Lasso.

En 2003, il était considéré comme “l’un des adolescents les plus rentables d’Hollywood”, mais en 2008, il a suspendu sa carrière d’acteur pour poursuivre une carrière en monoplace et a participé au championnat de l’Atlantique, également depuis 2012. Jusqu’en 2014, il était batteur dans le groupe Kingsfoil.

C’est en février que le protagoniste de Malcolm au milieu a épousé Paige Price lors d’une cérémonie privée à Phoenix, en Arizona et le couple s’était fiancé en novembre 2018, après près de deux ans de fréquentation.

Muniz a fait ses débuts en tant qu’acteur alors qu’il n’avait que huit ans, dans un “talent show” en Caroline du Nord et quelque temps plus tard est venu le grand succès de Malcolm mais pour lui, cette étape n’est que des souvenirs flous.

Je ne me souviens même pas d’avoir été à Malcolm », a avoué l’artiste en 2017, faisant référence à la grave perte de mémoire avec laquelle il vit depuis plus d’une décennie.

Il y a deux jours, l’acteur Frankie Muniz a partagé une belle nouvelle qu’il deviendrait père avec une vidéo amusante dans laquelle ils annonçaient l’attente de leur premier bébé avec sa partenaire Paige Price.

Au cours des quatre dernières années et demie, Paige et moi avons vécu de nombreuses choses incroyables ensemble. Nous avons parcouru le monde et nous avons connu toutes ces opportunités uniques dans notre vie. “

Dans cette vidéo, l’heureux couple a montré la première échographie de leur bébé et a également avoué que la grossesse de Paige en était à la quinzième semaine de gestation et bien sûr, ils sont plus qu’heureux de la nouvelle étape qu’ils sont sur le point de franchir.

Quand nous l’avons découvert, nous ne pouvions pas y croire. Nous étions clairs sur le fait que c’était quelque chose que nous voulions, mais on nous avait dit qu’il n’y avait pas beaucoup de chances que cela se produise … Nous y sommes parvenus, contre toute attente », a-t-elle ajouté.

