Le bel acteur Henry Cavill Il n’a pas toujours été aussi gracieux qu’aujourd’hui, un homme musclé, bien formé, et que tout le monde veut, c’est pourquoi nous allons remonter le temps et vous montrer à quel point Il a changé le protagoniste de Superman.

Il ne fait aucun doute qu’Henry Cavill est actuellement l’un des hommes célèbres les plus recherchés de l’industrie et on ne peut nier que l’acteur a l’air vraiment incroyable à 37 ans et, année après année, il est l’un des plus beaux visages. de partout à Hollywood.

Mais, à la surprise de plusieurs de ses millions de followers Henri William Dalgliesh Cavill cela n’a pas toujours été le cas.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’acteur a acquis une renommée mondiale après avoir joué à Superman sur grand écran, cependant, il n’a pas toujours apprécié un visage sculpté par les dieux ou un torse musclé.

En fait, dans ses années de adolescence Il avait l’air assez normal et il est même impossible de penser que cet enfant deviendrait l’objet du désir de près de la moitié du monde.

Le protagoniste de la série à succès “The Witcher” a avoué que dans le passé il avait même été victime de harcèlement, puisque ses collègues l’appelaient “Gras Cavill«En raison de l’embonpoint dans ses jeunes années.

Il y avait beaucoup de pleurs au téléphone avec maman et papa, au moins trois fois par jour », a-t-il déclaré dans une interview.

Le célèbre acteur britannique a commencé sa carrière professionnelle avec le film “Laguna” en 2001 et au cours des années suivantes, il a développé des rôles de soutien dans diverses productions britanniques telles que “The Count of Monte Cristo” en 2002, “Tristan & Isolde” en 2006 et “Stardust” en 2007.

Cependant, il a commencé à se faire connaître en jouant Charles Brandon, 1er duc de Suffolk, dans la série télévisée “The Tudors” de 2007 à 2010.

Après son départ de “The Tudors”, il a joué dans son premier succès théâtral “Immortals” en 2011, et a ensuite acquis une renommée mondiale en jouant Superman dans le DC Extended Universe, avec “Man of Steel”, “Batman v Superman: Dawn of Justice “et” Justice League “, qui sont tous deux devenus les films les plus rentables mettant en vedette ledit super-héros de l’histoire malgré leur mauvaise réception critique.

Il travaille actuellement sur la série “The Witcher”, qui prépare sa deuxième saison et a en fait récemment révélé à quoi ressemblerait l’acteur avec sa nouvelle armure.

Bien que nous ayons déjà vu l’acteur habillé Henry Cavill Jouant à Geralt, cette nouvelle mise à jour d’armure est similaire à celle qu’il portait lors de la première saison, mais la saison dernière, il avait une protection un peu plus décontractée.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois que la pandémie de coronavirus a commencé, les enregistrements de la saison deux de “The Witcher” ont malheureusement dû être suspendus après que l’ancienne série “Game Of Thrones”, Kristofer Hivju ait été testée positive pour le virus ce qui a malheureusement entraîné la mise en veille de toute la production.

Mais, d’un autre côté, la nouvelle a été récemment publiée qu’il y aurait également une troisième saison de la série et les abonnés de la plate-forme étaient sûrement extrêmement excités, grâce à cette nouvelle et malgré le fait que la deuxième saison ne soit pas encore sortie. le troisième attend déjà.

Cela n’est pas encore confirmé directement par Netflix mais certains utilisateurs l’ont vu dans l’actualité des portails où ils ajoutent eux-mêmes la nouvelle saison et la troisième saison sera sûrement publiée jusqu’en 2022.

