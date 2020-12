Voici à quoi ressemblait Jennifer López en 1997 sous le nom de Selena Quintanilla | Réforme

Le film “Selena” a conduit à Jennifer Lopez to stardom, un film qui raconte la vie de l’artiste et qui a également changé la carrière de l’actrice et chanteuse, faisant d’elle l’une des plus grandes célébrités de ces dernières années.

Il y a plus de 23 ans, Jennifer Lopez jouait une chanteuse incroyable et à succès Selena Quintanilla dans le film qui l’a conduite à la célébrité et a relancé sa carrière.

En fait, c’est pour cette raison que JLo a à plusieurs reprises rendu hommage à la chanteuse ratée avec des publications émouvantes qui rappellent des images de ce moment où elle a eu l’honneur de jouer Selena dans son biopic musical.

Il est à noter que de toutes les tenues que Jennifer Lopez a copiées de Selena, celle que ses fans ont le plus aimée est la combinaison violette emblématique avec des paillettes, car elle ressemblait à la reine du tex-mex.

Et il ne fait aucun doute que Jennifer Lopez à cette époque avait un corps assez similaire à la chanteuse, et cette combinaison la faisait ressembler beaucoup à Selena.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, à de nombreuses reprises JLo a rendu hommage à la femme qui était non seulement son inspiration, mais aussi son exemple pour lancer sa carrière de chanteuse et d’actrice.

Et c’est ce film qui honore Selena Quintanilla, a marqué un avant et un après pour La Diva del Bronx, qui a réussi à décoller et à réussir après être devenue la reine du Tex-Mex.

Si Jennifer Lopez a commencé sa carrière en 1986, où elle a tenté sa chance dans le théâtre, la danse et le chant, c’est jusqu’en 1997 qu’elle a réussi à décoller.

Avant Selena, elle était dans plusieurs projets, cependant, elle n’a obtenu de bons résultats que dans le film “Ma famille”, où elle a donné vie à Maria, elle avait donc besoin d’un projet qui la comblerait et la catapulterait.

Cela a marqué ma vie… C’était une partie importante de ma vie, ça l’est toujours. J’ai trouvé ma voix en Selena », a déclaré JLo à l’époque.

Il convient de mentionner qu’au départ, le fait que le rôle de Selena n’ait pas été joué par une actrice d’origine mexicaine a provoqué une certaine controverse.Avec la première du film, la critique s’est transformée en applaudissements, car il a été montré que ce rôle était idéal pour Jennifer Lopez.

En fait, le succès a été tel que la célébrité a été nominée aux Golden Globes de la meilleure actrice, bien que malheureusement la statuette soit allée à Helen Hunt et à sa performance dans As Good as it Gets.

Il est important de faire savoir que plusieurs jeunes ont auditionné pour le rôle dans Selena, qui avaient l’illusion de jouer leur idole, cependant, selon la mexicaine Salma Hayek, le réalisateur Gregory Nava avait déjà défini que l’élu se sortirait entre elle et Jennifer Lopez, elle a donc décidé de ne pas participer au casting en soutien des autres actrices.

Je lui ai dit que je ne le ferais pas, jouer ce rôle aurait servi ma carrière, mais je m’en fiche », a déclaré Salma dans une interview.

Un fait curieux à propos de sa performance est qu’en plus de la marquer en tant qu’actrice et chanteuse, le film Selena a également laissé une marque dans le cœur de Jennifer Lopez, qui pendant le tournage du projet a rencontré Ojani Noa, son premier mari.

Et bien que leur mariage n’ait duré qu’un an, c’était plus qu’assez de temps pour Jennifer pour découvrir ce qu’elle recherchait dans une relation qui durerait toute une vie.

En revanche, à cette époque, et à seulement 28 ans, l’actrice et chanteuse, originaire du comté du Bronx, à New York et qui avant de devenir l’icône du monde du divertissement qu’est aujourd’hui, Elle était danseuse et vendeuse de vêtements dans différents magasins de la Big Apple, elle est apparue sur grand écran prête à réussir.

