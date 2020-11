Voici à quoi ressemblait Justin Bieber avant de devenir célèbre Super différent! | Réforme

Comme vous vous en souvenez, le chanteur canadien Justin Bieber est devenu célèbre en 2007 alors qu’il n’avait que 13 ans et son évolutionEn plus d’être musical, il a aussi été physique, de ses célèbres cheveux décolorés à ses cheveux rasés et à sa moustache virale.

Lui avant et après Justin Bieber au fil des années que nous l’avons connu a été vraiment incroyable et nous ne pouvons arriver qu’à une seule conclusion: comment il a changé!

Depuis 2007, sa popularité n’a cessé de croître jusqu’à ce qu’il devienne l’un des artistes masculins les plus titrés au monde.

Son évolution, en plus d’être musicale, a aussi été physique, de ses cheveux d’adolescent caractéristiques à la fameuse décoloration devenue si à la mode qu’en 2015 et au rasé qui n’est pas passé inaperçu.

Enfin, il y a sa moustache, qui est devenue une affaire virale plus tôt cette année, car elle a montré qu’il porte et regarde comment il se sent complètement à l’aise.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Justin Il est devenu viral grâce à une vidéo YouTube à domicile dans laquelle il a repris des chansons et à l’époque ses cheveux blonds à 13 ans faisaient la nouvelle sensation des réseaux et le jeune homme a signé son premier contrat de disque.

En 2009, après le succès retentissant de «Baby», le Canadien a pris le pas de se couper les cheveux et ses followers ont cependant choisi de lui manifester leur mécontentement et ce même jour il a réussi à perdre plus de 80 000 followers sur son compte Twitter officiel.

Plus tard, il a commencé à se faire tatouer, sans aucun doute l’une de ses principales caractéristiques et c’est ainsi qu’en se lançant dans un tour du monde qui a fait de lui l’un des artistes les plus rentables de l’industrie, il s’est tourné vers une inévitable maturité physique.

Cette même année nous avons vu sa première photo d’un dossier de police et l’attitude naïve et sa voix enfantine appartenaient déjà au passé, à cette époque les gros titres se tournaient vers sa vie privée et sa relation avec la chanteuse et actrice. Selena Gomez.

En 2015, il a présenté son premier long métrage musical: “Purpose” et avec lui une blonde platine qui est rapidement devenue à la mode dans la plupart des pays du monde.

L’année suivante, le jeune homme s’est intéressé aux tendances, plusieurs fois implantées par lui-même et pendant cette étape, il a essayé un slogan discret et s’est également rasé pendant une partie du tour du monde qui l’a emmené à parcourir le monde.

Alors qu’en 2018 Bieber Il a pris une «pause» musicale importante qu’il a annoncée en raison de problèmes tels que l’anxiété et la dépression, pathologies auxquelles il a donné de la visibilité et fait une grimace.

Cette année, il revient dans l’industrie par la porte d’entrée et avec un nouvel album sous le bras: “Changes”, un titre ironique qui l’accompagne pendant l’étape la plus calme depuis qu’il a épousé la belle mannequin. Hailey Baldwin en 2019.

Justin Drew Bieber a toujours gardé pour lui ses aspirations musicales et, au fil des ans, il a appris à jouer du piano, de la batterie, de la guitare et de la trompette.

À l’âge de 12 ans, il a participé à un concours de chant local à Stratford, où il a pris la deuxième place après avoir chanté la chanson “So Sick” de la chanteuse de R&B Ne-Yo et vu le talent de son fils, sa mère a décidé Publiez une vidéo du concours sur la célèbre plateforme YouTube afin que la famille et les amis proches puissent voir le petit.

En 2008, Pattie a commencé à télécharger d’autres vidéos du jeune homme, dans lesquelles il est apparu en interprétant des chansons de chanteurs tels que Usher, Chris Brown, Stevie Wonder, Justin Timberlake et Ne-Yo.

