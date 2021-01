Voici à quoi ressemblait Kendall Jenner sur un podium de Victoria’s Secret | Réforme

Il ne fait aucun doute que le modèle et la société Kendall Jenner Il a ébloui dans chacun des défilés de mode annuels de Victoria’s Secret et nous nous souviendrons de l’un d’entre eux que vous avez sûrement encore en mémoire, car il portait deux tenues extrêmement précieuses.

Cette fois, nous allons vous parler d’une publication que Kendall Jenner a elle-même réalisée le 8 novembre 2018, le jour de la Défilé de mode Victoria’s Secret à New York, États-Unis.

Comme prévu, le mannequin Kendall Jenner est celui qui a volé les regards du public avec deux tenues audacieuses.

Lors de sa première apparition, la sœur de Kardashian elle portait un s0sten avec une minijupe, qu’elle accompagnait avec une grande queue dans la zone arrière.

L’imprimé était une question distincte, car il était basé sur la combinaison classique du rouge et du noir, sans aucun doute un mélange qui lui donnait un aspect extrêmement sensuel.

Lors de son deuxième défilé, Jenner a joué avec quelque chose d’encore plus audacieux et a joué avec un ensemble de lingerie en noir avec de la dentelle, ainsi qu’un boléro à manches allongées et une broderie parfaite.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la sœur de Kylie Jenner a participé à ce défilé annuel de mode Victoria’s Secret depuis 2015 et est actuellement l’une des mannequins les plus recherchées au monde, grâce à ses mesures parfaites et son mètre à 79 centimètres.

Fière de sa belle collaboration à cette époque, la belle mannequin a partagé une série de photographies où elle a montré ses deux tenues qui faisaient le débordement de cette nuit-là.

Toujours un honneur @victoriassecret », a écrit Kendall dans le post.

Cliquez ici pour voir les photos de Kendall Jenner.

Comme prévu, la publication a fait une grande impression parmi ses millions d’abonnés sur le réseau social Instagram et a jusqu’à présent plus de 5 millions de likes et d’innombrables commentaires d’utilisateurs.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

D’autre part, à l’époque en 2018, la société de El Secreto de Victoria était dans une grande controverse, car un cadre de Victoria’s Secret a été durement critiqué pour avoir déclaré qu’il ne croyait pas que les mannequins transgenres devraient défiler lors de leur spectacle annuel.

Et c’est qu’Ed Razek, directeur marketing de L Brands et l’un des créateurs de l’émission Victoria’s Secret, a commenté dans une interview avec Vogue que bien que la marque ait été un leader en matière de diversité et d’inclusion, les clients ne devraient pas s’attendre à une représentation complète. .

Razek a déclaré que même si elle avait envisagé la possibilité de présenter des mannequins transgenres et de grande taille lors du grand salon, la société ne commercialisait pas tout le monde, ce qui a bien sûr exaspéré des millions de personnes dans le monde.

Plus tard, il a suggéré plus tard qu’un modèle transgenre nuirait grandement aux aspirations de qualité de la spéciale.

Devrions-nous avoir des trans3xuals à la parade? Non, je ne pense pas que nous devrions, “dit Razek.” Pourquoi pas? Parce que le spectacle est un fantasme. Il s’agit d’un programme de divertissement de 42 minutes. C’est ce que c’est », at-il ajouté.

Cependant, réalisant le mécontentement de ses fans, Razek a publié une déclaration clarifiant ses commentaires et s’excusant.

Mon commentaire sur l’inclusion de modèles transgenres dans l’émission Victoria’s Secret était insensible. Je m’excuse. Pour être clair, nous choisirions absolument un modèle transgenre pour l’émission. “

Il a ajouté: “Nous avons eu des modèles transgenres qui sont venus aux castings … Et comme beaucoup d’autres, ils ne l’ont pas fait … Mais ce n’était jamais à cause de leur sexe. J’admire et respecte leur parcours pour embrasser qui ils sont vraiment.”

Cela peut vous intéresser: beauté de Noël, Kendall Jenner se pose en cadeau sous le sapin