Voici à quoi ressemblait Manelyk d'Acapulco Shore lors de la première saison!

L’une des personnalités les plus dérangeantes de l’émission de téléréalité Rive d’Acapulco C’est la belle Manelyk González qui avait l’air un peu différente à cette époque, sait à quoi elle ressemblait à l’époque.

Être l’une des célébrités les plus en vue de la télé réalité MTV également connue sous le nom de Mane a réussi à gagner le cœur des internautes grâce non seulement à sa beauté évidente mais aussi à sa personnalité originale, son personnage qui à certaines occasions a été un peu capricieux et surtout à ses charmes que plus d’un Les internautes sont devenus fous.

Manelyk Comme les autres participants d’Acapulco Shore, il a visité la maison pour la première fois le 27 septembre 2014, à l’époque Mane avait 24 ans et l’un des plus jeunes des participants a attiré beaucoup d’attention.

“Meet Manelyk” est le titre de la vidéo qui a été partagée sur YouTube sur la chaîne MTV Shores, où l’on peut voir Mane porter un maillot de bain deux pièces et un gilet en jean, sa peau semble avoir un peu d’huile Cela fait briller, cela a été partagé le 5 septembre 2014.

En dépit d’être une personnalité Internet Manelyk a des gens qui ne l’adorent pas comme cela arrive avec d’autres célébrités au milieu, car dans la vidéo qui a été partagée il y a six ans, certains internautes étaient un peu ennuyés par ladite vidéo, où ils soulignent qu’ils n’aiment pas son attitude, même si c’est précisément C’est ce qui fascine les autres.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Manelyk assis en train de répondre à des questions qui ont peut-être été posées pour apprendre à la connaître un peu mieux, car à Acapulco Shore l’objectif que les huit membres de la maison Aca Shore, ce qu’ils doivent faire est de s’amuser, profitez d’un mois de vacances tout en étant enregistré vivant ensemble dans une grande résidence.

Il y a eu sept saisons qui ont été lancées tout au long de ces années, la dernière a eu lieu à Mazatlán, Sinaloa, Mexique où elles étaient également accompagnées par Celia Lora qui a participé en tant que “La Boss”, elle a dû mener des activités que le les membres de la maison devaient se produire, elle était une sorte d ‘«administrateur en chef»

Après Manelyk est apparue dans la première saison, elle a commencé à avoir une grande popularité grâce à sa personne, au cours des sept saisons, la belle célébrité Internet a commencé à grandir et à devenir une diva, en plus de changer certaines choses en sa personne et de modifier son physique grâce à un exercice constant et comme elle l’a admis elle-même grâce à certains ajustements esthétiques qu’elle faisait au fil des ans.

Bien qu’il soit plus qu’évident que sa silhouette ait toujours été la plus spectaculaire, avec de l’exercice, elle a réussi à se faire un corps extrêmement enviable.

Actuellement Manelyk Elle compte 10 millions 800 mille followers sur son compte Instagram officiel, la belle influenceuse est l’un des membres de la maison Aca Shore qui compte le plus de followers sur ses réseaux sociaux, jusqu’à présent, elle est l’une des plus populaires, dépassant de plus de deux millions à Celia Lora, qui depuis encore quelques années a été une vraie personnalité mais pas grâce à Acapulco Shore mais à cause des controverses constantes dans lesquelles elle a été impliquée.

Grâce à la popularité qu’il a eue, il a rapidement réussi à devenir un grand nom et avec son petit ami Jawy, ils ont réussi à lancer une émission de télé-réalité dont les deux étaient les principales stars, celle-ci s’intitulait “Los Mawy: du club au ranch”.

