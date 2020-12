Voici à quoi ressemblait Margot Robbie dans The Wolf of Wall Strett il y a 6 ans! | .

Actrice d’origine australienne Margot Robbie Elle a volé des millions de regards grâce à sa beauté et son talent, il y a 6 ans, elle a participé au film “The Wolf of Wall Strett” à côté du lauréat d’un Oscar Leonardo DiCaprio, récemment ils se sont souvenus de sa participation au film qui l’a aidée à grandir la célébrité.

Son nom complet est Margot Elise Robbie, mais comme toutes les célébrités du show business, elle a jugé nécessaire de couper (certains modifier) ​​son nom afin qu’il soit plus frappant et plus facile pour ses fans de se souvenir et donc de la reconnaître immédiatement.

Margot Robbie Elle a gagné l’affection et l’admiration du public grâce à sa participation au cinéma et à la télévision, bien sûr, il y a des rôles dont on se souvient encore plus que d’autres, mais pour elle ils ont sûrement tous été importants, en plus de cela avec chacune d’elle. interprétations a réussi à apprendre quelque chose qui l’a servi pour sa carrière et ses projets ultérieurs.

L’actrice, mannequin et productrice australienne a commencé sa carrière en 2007 mais ce n’est qu’en 2013, six ans plus tard, qu’elle est devenue célèbre avec sa participation à “Le loup de Wall Strett”, réalisé par Martin Scorsese et avec les rôles principaux de Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, entre autres, était un film vraiment intéressant dont beaucoup étaient fascinés, notamment à cause de la participation de Robbie et DiCaprio dans laquelle ils formaient un couple.

Dans ce film, la belle Australienne a fait des scènes avec lesquelles beaucoup d’entre nous ont été surpris par le fait qu’elle soit apparue sans aucun vêtement, bien sûr, ses fans étaient ravis des images qu’ils ont sûrement sauvées.

À ce moment-là Margot Robbie Elle n’avait que 23 ans, même si aujourd’hui elle a l’air spectaculaire à cette époque, sa jeunesse a brillé d’elle-même, même si c’est vraiment une beauté de la voir dans le film à côté de DiCaprio, elle avait l’air le plus spectaculaire.

Sur Internet, il y a plusieurs vidéos qui honorent leur beauté pendant ces années, sur YouTube une vidéo a été partagée avec l’une des scènes du film où le futur couple a une conversation dans un restaurant, certains internautes ont commenté avec enthousiasme certaines parties de où Naomi Lapaglia dit quelques mots affectueux à Jordan Belfort, le personnage joué par Leonardo DiCaprio.

Imaginez avoir Margot Robbie devant vous en train de dire “nous n’allons pas être amis”, a écrit un internaute.

Pour l’actrice, ce n’est pas quelque chose de compliqué de ressembler à une s3ducer dans n’importe quelle scène, car tout d’elle est, bien sûr, avec ce personnage, elle a montré qu’elle est non seulement belle mais aussi talentueuse, avec sa performance, elle a réussi à avoir d’autres rôles importants dans l’industrie cinématographique.

Jusqu’à aujourd’hui, Margot Robbie a des projets prévus jusqu’en 2021 et d’autres (quatre au total) qui n’ont pas de dates confirmées mais sont déjà plus que confirmés.

S’il a réussi à se faire une grande réputation auprès de ce personnage, ce n’est qu’en 2016 trois ans plus tard qu’il a réussi à catapulter sa carrière à travers Hollywood avec le film Suicide Squad où il incarne Harley Quinn, le célèbre partenaire du Joker, avec ce personnage a sans aucun doute gagné la reconnaissance publique, sortant par la suite un film individuel de son personnage et attend apparemment le deuxième volet.

Parmi les projets qui devraient apparaître, on trouve Pirates of the Caribbean 6, Barbie, Marian et Ruin, ils deviendront sûrement un succès avec elle en tant que protagoniste, comme cela s’est produit avec plusieurs de ses projets précédents.

