Voici à quoi ressemblait Natti Natasha avant de subir le scalpel | AP

Vous ne croirez pas à quoi ressemblait le chanteur Natti Natasha quand elle vient de commencer sa carrière artistique, car la dominicaine a fait plus de 5 interventions esthétiques tout au long de sa carrière, nous allons donc vous montrer à quoi elle ressemblait avant.

Natti Natasha est devenue au cours des deux dernières années une célébrité mondiale de la musique qui, en plus de son talent, s’est démarquée par sa beauté incomparable.

La chanteuse dominicaine s’est surtout démarquée par sa beauté physique, avec des traits très stylisés et des courbes très prononcées.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista avant de se lancer dans la gloire, était une jolie fille, cependant, pas très frappante comme elle l’est aujourd’hui, elle a donc dû passer par quelques chirurgies plastiques pour atteindre le corps sinueux que vous avez aujourd’hui.

La première chose qu’il a faite a été de modifier son nez bien que cela semble imperceptible, la belle chanteuse l’a un peu esquissé.

Puis du nez, Natti Natasha Il a également aiguisé sa mâchoire, a mis en valeur ses pommettes et augmenté le volume de ses lèvres.

Un autre de ses changements qui a été vraiment remarquable est l’augmentation du buste0, avec cela son corps modifié et est devenu beaucoup plus sensuel, en plus, bien que l’interprète de “Sans pyjama” était déjà mince, elle a subi une liposculpture pour montrer une taille beaucoup plus mince et pour compléter sa silhouette de rêve, elle a ajouté une augmentation des fesses à son corps, ce qui est évident.

En plus de leur Changements physiquesLa chanteuse a également changé de style avec le temps, passant d’un look plus sobre à un look beaucoup plus sensuel, devenant l’une des chanteuses les plus attrayantes du genre urbain dans l’industrie de la musique.

En fait le même Natti Il a partagé une série de photographies de ce à quoi il ressemblait avant de devenir chanteur et sans aucun doute le changement est suffisant.

«Je le dis pour que plus tard ils ne disent pas que j’ai subi une opération», a-t-il plaisanté dans le live qu’il a fait pendant la quarantaine après avoir eu un arrangement dans sa bouche.

De plus, lors d’une interview il y a quelques mois, il a précisé qu’il avait dû se faire implanter la poitrine en raison d’un problème de santé.

J’avais toujours dit que je ne serais jamais sous le mauvais temps, mais j’ai changé d’avis. J’en avais un plus gros que l’autre, comme beaucoup de femmes, et je ne me sentais pas à l’aise. Je ne le regrette pas, j’avais besoin de ce changement », a-t-il déclaré à cette occasion.

Natti Natasha Elle est entrée dans le reggaeton et la pop latine pendant son développement musical et a été récompensée aux Reggaeton Italia Awards, au Billboard, aux Premios Tu Mundo, entre autres célébrations importantes qui reconnaissent le talent latin.

À l’âge de 14 ans, il a commencé à écrire et à enregistrer ses propres chansons, faisant différentes présentations musicales qui ont eu lieu dans son Santiago natal et avec ses amis, il a donc décidé plus tard de former le groupe musical D’Style, enregistrant quelques chansons. musical mais malheureusement le groupe n’a pas atteint les résultats escomptés et s’est finalement désintégré.

Après cette expérience, il a décidé de mettre sa courte carrière musicale en pause et a rapidement repris sa carrière avec l’intention de se lancer en tant que soliste dans le genre urbain et avec l’espoir d’obtenir cette fois le succès souhaité.

C’est comme ça qu’en peu de temps, certaines de ses chansons ont commencé à être entendues en studio, jusqu’à ce qu’elles atteignent Don Omar, qui a été impressionné par son talent et avec lui, ils ont fait la chanson “Dutty Love” et ont réussi à signer un contrat avec Orfanato Enregistrement de Music Group “Hold Ya (Remix)” avec Gyptian et Don Omar; époque au cours de laquelle le chanteur a gagné du terrain dans l’industrie, ouvrant de larges voies sur le marché latin avec la participation à plusieurs projets de disques.

