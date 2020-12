Voici à quoi ressemblait Ninel Conde comme Miss État du Mexique en 1994 | AP

La belle actrice Ninel Condé En 1995, elle a commencé sa carrière artistique après avoir remporté le concours Señorita Estado de México, étant maintenant une femme digne d’admiration et qui a réussi à gagner le cœur de millions de personnes.

Ninel Herrera Conde est née le 29 septembre 1976 dans l’État du Mexique et en 1995 a commencé sa carrière artistique après avoir remporté le concours Miss État du Mexique.

Il a étudié le théâtre et l’expression corporelle au Centre d’art et de théâtre Emilia Carranza, après cette étape, il a suivi des cours de théâtre et de chant avec Sergio Jiménez.

Plus tard, en 1998, il suit un cours de techniques de théâtre et de relaxation, mise en scène et projection par René Pereyra.

Tout au long de sa carrière artistique, il a participé à des feuilletons, au cinéma, au théâtre, à des émissions de téléréalité et à des programmes de télévision, où ils ont gagné l’affection de millions de personnes à travers l’Amérique latine; Il a également une large discographie pour laquelle ils ont remporté plusieurs prix.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, en 1995, Ninel a remporté le concours de beauté Señorita Estado de México et quelque chose de très important est qu’à cette époque, elle n’avait subi aucun type de procédure cosmétique.

Et c’est qu’il ne fait aucun doute que Ninel Conde est l’une des femmes qui jouissent d’une beauté physique enviable, cependant, c’est cette même qui l’a placée dans plusieurs polémiques, puisque le changement physique que la femme a subi est indéniable. au cours des années.

C’est pour cette raison qu’ici dans Show News nous allons vous montrer comment la chanteuse et actrice a évolué physiquement depuis qu’elle a été couronnée “Miss State of Mexico”.

Deux ans plus tard, en 1997, sa fille Sofía est également née et la même année, elle était finaliste au concours “El Rostro del Heraldo”, selon plusieurs portails, Ninel Conde a subi sa première chirurgie, celle de l’augmentation mammaire .

Cependant, l’un des changements plus évident de physique Ninel Conde était lorsqu’elle est apparue dans le feuilleton télévisé Azteca “Como en el cine”, puisque la femme avait déjà un buste beaucoup plus prononcé et un regard aux cheveux roux.

Alors que son visage change, on suppose que Ninel Conde a utilisé des injections de collagène dans les lèvres, du botox pour affiner les lignes d’expression et une mentoplastie présumée, dans laquelle ils soulignent qu’une prothèse de menton a été placée pour affiner son visage.

Après les nombreux changements de son visage, Ninel Conde est apparue «renouvelée» en 2000, puisqu’elle portait déjà un nez plus esthétique que celui qu’elle avait lorsqu’elle a remporté le concours de beauté dans l’État du Mexique.

De plus, ses cheveux sont passés du rouge aux tons blonds et bruns, de sorte que son teint était beaucoup plus clair, car selon les experts en colorimétrie, le visage semble clair lorsqu’une femme se teint les cheveux dans des tons clairs.

Et bien que Compter Elle avait déjà subi une chirurgie du buste, on suppose que celle connue sous le nom de “Bombón As3sino” n’était pas satisfaite de la taille de ses seins et de son arrière, pour cette raison, elle a subi d’autres chirurgies qui la rendraient plus voluptueuse.

Il faut mentionner que l’une des attractions de Ninel Conde est sans aucun doute son incroyable abdomen tonique et sa taille minuscule, qu’elle aurait pu réaliser grâce à plusieurs liposuccions, liposculptures et en plus d’une chirurgie qu’elle a subie pour marquer son abdomen.

Cependant, il a été commenté que Ninel Condé Il a déjà abandonné les visites chez le chirurgien et maintenant il ne se fait injecter du botox que dans diverses zones du corps pour que tout soit en place.

