Voici à quoi ressemblait Pablo Lyle il y a 11 ans à Verano de Amor

Actuellement, l’acteur bien-aimé Pablo Lyle traverse une situation très difficile aux États-Unis; Cependant, en 2009, la célébrité a souri au Mexicain dans la telenovela Verano de Amor.

Le bel acteur de Mazatlán a participé à Été d’amour Il y a 11 ans, alors qu’il n’avait que 22 ans, Pablo Lyle paraît visiblement plus jeune et plus mince dans la telenovela de televisa. Mais ce n’était pas la première telenovela de Lyle, en 2006, avec seulement 19 ans, elle faisait partie du hit Code Postal.

Dans Verano de Amor, le Mazatlan a joué Baldomero Pérez Olmos, un jeune homme qui tombe amoureux de Sofía, une femme beaucoup plus âgée que lui et ils vivent une relation intense ensemble.

Après l’arrivée du code postal et de Summer of Love Paul Lyle plus de feuilletons tels que Une famille chanceuse, Cachito de Amor, Forever my love; et enfin, en 2013, son rôle principal dans L’Ombre du passé aux côtés de Michelle Renaud.

Dans l’ombre du passé, Pablo Lyle jouait Cristóbal Mendoza Rivero, mais sa carrière télévisuelle s’est poursuivie avec Corazón que Liente et Adorable Curse.

L’acteur populaire qui réside actuellement aux États-Unis, contre sa volonté, a également participé à d’autres programmes célèbres de Televisa tels que La Rosa de Guadalupe et Como dice el disant; ainsi qu’au théâtre dans les pièces Mi amigo la gorda, Divorcemos mi amor et Cuatro XXXX.

La carrière d’acteur de Pablo Lyle a été écourtée depuis mars dernier 2019, quand aux États-Unis, il a eu une altercation routière avec un homme du nom de Juan Ricardo Hernández qui s’est terminée avec la vie de cet homme.

Lyle a assuré qu’il était descendu se disputer avec Juan Ricardo pour protéger sa famille qui était montée à bord du véhicule; y compris des mineurs, cependant, apparemment l’action de Pablo Lyle l’a fait reculer et les choses se sont plutôt mal terminées pour les deux parties.

Malgré le fait qu’il s’est avéré que Juan Ricardo avait déjà des antécédents de maladies qui pourraient provoquer son départ, il y a un procès contre Paul Lyle aux États-Unis qui l’a contraint à rester sur le territoire.

Les défenseurs de l’acteur maintenant âgé de 3 ans ont demandé que le protégoniste de l’ombre du passé puisse retourner au Mexique pour continuer à travailler tout en poursuivant son processus, ce qui n’était pas autorisé.

Puis vint un avis, l’assignation à résidence de l’acteur. Et actuellement, son processus a été reporté en raison de la pandémie actuelle de coronavirus.

Apparemment, le célèbre acteur n’était qu’au mauvais endroit, au mauvais moment et cela a fini par tronquer sa carrière pendant longtemps. Malgré tout, Pablo Lyle a beaucoup de chance, car il peut profiter de sa famille.

Cas d’hier Paul Lyle Il a de nouveau fait des nouvelles après qu’il ait été révélé qu’il recevrait une autre accusation de la part des proches de Ricardo, ce qui compliquerait sa situation aux États-Unis.

Il est apparu que les proches de Ricardo prévoyaient de tout faire contre le célèbre, en particulier son partenaire, cette femme a partagé qu’elle ferait tout son possible pour que son mari ait justice; Il a également partagé qu’il n’avait plus de travail depuis ce jour-là, il a perdu son partenaire et souffre de crises d’angoisse, une situation qui pourrait encore compliquer la situation du bel acteur.

La chose arrivera aux dernières conséquences, tout ce qui peut être fait pour que justice soit faite, je le ferai, a souligné le fils de Hernández.

Le fils de Juan Ricardo a souligné que puisqu’il existe des vidéos de ce qui s’est passé aux États-Unis, ce qui s’est passé là-bas est plus qu’évident et que Pablo Lyle a toujours pensé à fuir et à ne pas prendre soin de son père; Il a même suggéré que s’il n’y avait pas eu de telles images, l’affaire serait passée au Mexique et resterait impunie.