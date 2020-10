Voici à quoi ressemblait Rebel Wilson il y a 17 ans sur Fat Pizza, ses débuts à la télévision | AP

Le nom de Rebel Wilson a beaucoup été entendu ces derniers jours, car il est actuellement un exemple à suivre pour de nombreuses personnes lorsqu’elles atteignent presque leur objectif de perte de poids, quelque chose qui a commencé au début de cette année.

Rebel Wilson est l’une des actrices les plus célèbres de la comédie Ces dernières années, quelqu’un qui n’a jamais été affecté par de mauvais commentaires ou des critiques concernant son poids.

Wilson est l’une des actrices les plus charismatiques du genre comique et cette fille australienne a commencé son voyage à travers le show business dans le film “Pizza grasse“jouant Toula, un personnage qui fut plus tard l’un des protagonistes de la série World Record Pizza et de sa suite Pizza.

Cependant, sa grande chance de se démarquer est venue avec “Le mariage de mon meilleur ami de Paul Feig”, qui, avec “Bachelorette Party” et “Pain and Money”, a alimenté sa renommée avec des personnages hilarants politiquement incorrects et sans poils. langue.

Bien que celui qui l’a élevé au statut de star est la saga “Perfect Notes”, dans laquelle il incarne le voyou Fat Amy.

À cette époque, Rebel Wilson était un peu en surpoids, quelque chose qu’il a commencé à utiliser pour ses rôles dans des films où il a participé.

Il est à noter qu’il n’a jamais eu de problèmes d’insécurité avec son poids, cependant, cela lui causait déjà des problèmes de santé, il a donc jugé nécessaire d’intervenir et de commencer un plan de repas et d’améliorer sa santé à tout prix.

Ce problème de santé a été détecté en décembre 2018, alors qu’il faisait du ski à Aspen et qu’il a perdu la sensation dans l’un de ses pieds.

Actuellement, la célèbre actrice a perdu 30 kilos et n’est qu’à 3 kilos d’atteindre son objectif de perte de poids, une nouvelle qu’elle a partagée il y a quelques jours à peine et qui a rempli de fierté ses followers et des millions de personnes.

Wilson avait précédemment partagé que son objectif de perte de poids était d’atteindre 165 livres, soit 75 kilos et tout au long de l’année, il a partagé ses progrès avec ses followers via ses réseaux sociaux.

Le plan qu’il mène est connu sous le nom de «méthode Mayr» créée par l’Autrichien Franz Xavier Mayr, qui se concentre sur la correction des habitudes alimentaires pour améliorer la santé globale.

Franz Mayr commente que sa méthode ne cherche pas à faire perdre du poids aux gens pour les rendre heureux ou à paraître maigres, mais prépare plutôt la personne à améliorer sa santé en stimulant le système immunitaire et en réduisant l’inflammation de l’abdomen.

De cette façon, Rebel a opté pour un régime qui comprenait des aliments entiers, des tisanes, du poisson, des légumes et des protéines faibles en gras, combiné avec des systèmes d’exercices par intervalles à haute intensité.

Après des mois de démarrage avec cette méthode, l’actrice australienne a annoncé qu’elle était vraiment contente d’atteindre presque son objectif, qui est d’atteindre le poids de 75 kilos.

Sans aucun doute, celle connue aujourd’hui sous le nom de Fat Amy est un excellent exemple à suivre pour des millions de personnes qui ne sont pas sûres de leur corps, car il est important que vous vous acceptiez d’abord et que vous le fassiez pour la santé avant l’esthétique, car il faut noter que un sujet que beaucoup de gens traversent dans leur vie.

En fait, au mois de juillet 2011, Wilson est devenue porte-parole de la société de nutrition Jenny Craig en Australie pour perdre du poids et en janvier 2012, elle a révélé qu’elle avait perdu plus de dix kilos depuis son adhésion au programme.

Un fait curieux est que les producteurs de Perfect Notes ne l’ont pas laissée perdre plus de poids pendant le film, puisque son contrat indiquait qu’elle devait maintenir le même poids et en février 2013, Wilson a confirmé qu’elle avait résilié son accord avec Jenny Craig l’année précédente .

