Comme la série de Netflix Cela l’indique, Dame un beso a été l’un des premiers grands succès de Selena Quintanilla et Los Dinos et le défilé Johnny Canales a été l’étape pour toucher de nombreuses personnes en Amérique latine. La reine de Texmex est apparue à plusieurs reprises dans ce forum, mais sans aucun doute l’un des plus emblématiques et que l’on peut même voir dans la série est celui de 1986.

Une Selena de seulement 15 ans évolue avec professionnalisme et maîtrise dans le célèbre spectacle du moment animé par Johnny Canales et interprète son thème du moment avec Los Dinos Embrasse moi. Le charisme de la jeune Quintanilla et sa domination sur scène sont plus qu’évidents.

La chanteuse légendaire de Corpus Christi s’est produite sur place dans une garde-robe assortie au reste de l’ensemble, qui comprenait ses frères et sœurs AB et Suzette Quintanilla. Selena et les Dinos Ils sont venus émouvoir le public des Canales avec des costumes blancs et des touches de couleurs dans lesquelles on pouvait même voir des mains incarnées.

Selon l’histoire de Netflix, Selena et Los Dinos ont visité l’émission pour la première fois quand ils étaient enfants et grâce à Abraham Quintanilla, père de la star et directeur du groupe, ont eu des contacts avec l’animateur. Des années plus tard, Selena, une adolescente plus âgée, est revenue pour voler le cœur du public hispanophone avec son rythme.

La série de la reine de Texmex raconte comment tout a commencé comme un rêve de famille dans lequel Abraham Quintanilla Cela incluait tous ses enfants lorsque Selena était encore enfant. En découvrant la voix puissante de sa fille, Abraham a su qu’il avait une star à la maison et a ajouté ses talents à Suzzete à la batterie et à AB en tant qu’auteur-compositeur, producteur et musicien.

L’histoire a raconté qu’il n’était pas si facile pour le groupe de réussir et Selena Quintanilla et ses frères ont commencé à chanter dans un restaurant familial qu’ils ont fini par perdre. C’est ainsi qu’a commencé l’aventure de l’interprète de Como una flor et de sa famille qui ont ensuite acheté un bus, où ils ont passé l’essentiel de leur vie.

Lorsque le talent de Selena est devenu connu, les étiquettes l’ont atteinte, la célébrité et l’argent. Pour des raisons de marketing, le groupe a fini par changer son nom en Selena. Le chanteur a interprété Texmex pour des raisons de marketing et de public; cependant, elle a toujours rêvé d’enregistrer en anglais, un rêve qu’elle a finalement réalisé.

Un autre des talents et des rêves de la chanteuse était de concevoir des vêtements: dès le début de Selena et Los Dinos, la jeune femme et sa famille confectionnaient les costumes du groupe; plus tard, avec la gloire et l’argent, la reine de Texmex a réalisé son rêve, a lancé sa propre ligne de vêtements et même des magasins avec ses produits.

Est finalement entré dans sa vie Yolanda Saldivar, qui était celui qui a mis fin au rêve. Saldívar s’est présenté à elle comme l’un de ses plus grands fans et a commencé à gérer des situations de fan-club; plus tard, leurs affaires, un aspect qui, selon eux, a provoqué l’inimitié et les événements qui ont fini par faire partir Selena Quintanilla le 31 mars 1995, alors qu’elle n’avait que 25 ans.

Ce jour-là, Selena Quintanilla Pérez est partie et la légende de la reine de Texmex a commencé, sa musique s’est transmise de génération en génération et il n’y a pas de fête dans laquelle Comme une fleur, La Carchacha ou moi n’avons plus on entend; ses fans grandissent et grandissent même si la star est partie.