Voici à quoi ressemblait Shakira il y a 25 ans sur son album Pies Descalzos | Réforme

Il y a 25 ans, la chanteuse colombienne Shakira a sorti l’un des meilleurs albums considérés par son public. “Pieds nus“, un album qui a réussi à marquer le début de sa carrière internationale.

Shakira fête, car aujourd’hui elle est 25 ans dès le lancement de son troisième album studio, étant l’un des plus écoutés par ses followers.

Qui il était Troisième album dans la carrière musicale colombienne, il est sorti dans le monde entier le 6 octobre 1995 et quelques mois plus tard, il a été publié dans le monde entier par SONY Music, son label à ce jour.

“Pies descalzos” a reçu d’innombrables commentaires positifs de la part de critiques de musique contemporaine, plusieurs louant la combinaison de mélodies et de paroles.

Ce matériel comprend de grands succès tels que “Anthology”, “I’m here” et “Where are you heart” et le single qui a donné le nom à l’album, “Pies descalzos”.

Avec un total de onze chansons, l’album a atteint les nominations pour le Billboard Award et la certification platine dans plusieurs pays, dont le Mexique.

C’était quelque chose comme enlever mes chaussures et sentir à nouveau la terre et le monde à travers mes pieds. C’est comme un synonyme de nudité », a déclaré Shakira dans une interview en 1996.

Cet album était l’un des plus polyvalents, car il intègre les genres de la pop latine, du rock alternatif et du reggae.

Jusqu’à présent, l’album s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde, un million est resté en Colombie, donnant à Barranquilla son premier disque de diamant.

Plus tard viendraient des disques de platine en Argentine, au Mexique, au Chili, en Équateur, au Venezuela et au Pérou, tandis qu’aux États-Unis, le disque s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, de sorte que le 27 décembre 1999, Shakira a reçu le disque de platine en la catégorie générale, étant le premier artiste sud-américain à y parvenir avec le premier album officiel.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Je pense que si je n’avais pas eu l’échec de Danger, je ne me serais pas réveillé et je n’aurais pas trouvé la détermination de réévaluer mes objectifs. Si la plante de mes pieds ne me faisait pas mal, je n’aurais pas réalisé que mes chaussures étaient trop petites », a-t-il noté dans une interview.

À cette époque, l’apparence de la chanteuse de Barranquilla était complètement différente de celle d’aujourd’hui, car dans cet album, elle avait les cheveux noirs, les sourcils fins et très peu de maquillage, un look qui n’est plus du tout comme ça, car depuis plusieurs années, ça l’était. blond.

Heureusement, 25 ans après la sortie de l’album, Shakira est toujours bien vivante dans l’industrie de la musique grâce à son répertoire musical varié et flexible, qui comprend des chansons de reggaeton, pop, trap et même salsa.

Cependant, pour beaucoup, cet album sera toujours inégalé, car c’était la première fois qu’ils entendaient une Barranquilla qui mangerait le monde chanter avec sa voix unique.

Actuellement, son niveau élevé de ventes, sa polyvalence vocale et son succès mondial l’ont amenée à être décrite par Sony Music and Billboard sous le surnom de «Queen of Latin Pop».

Des millions de personnes la considèrent également comme une icône mondiale de la musique latine, soulignant la grande influence qu’elle a eue sur la scène musicale, de ses débuts dans les années 1990 à nos jours, avec l’introduction de plusieurs artistes latins dans le monde de la pop.

Il est à noter qu’à la suite d’une carrière artistique de plus de 28 ans, on estime qu’il a vendu plus de 75 millions d’albums et de singles, de plus, le BMI, la plus grande organisation de droits musicaux aux États-Unis, définit Shakira comme un pionnier. qui a redéfini la portée internationale des chanteurs latins.

Cela peut vous intéresser: Shakira chercherait à aller pour sa troisième grossesse à 43 ans!