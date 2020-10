Voici à quoi ressemblait Yanet García avant l’évolution drastique de sa silhouette | Réforme

La belle animatrice et actrice mexicaine, Yanet García, a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où elle la montre évolution maintenant qu’il maintient une vie en forme et travaille dur dans le gymnase.

Yanet García a montré à plusieurs reprises qu’avec des efforts et du dévouement, vous pouvez réaliser ce que vous avez décidé de faire, car elle a décidé d’avoir un meilleur figure et il a réussi.

Maintenant, la présentatrice a l’une des personnalités de la télévision qui suscite le plus d’admiration sur les réseaux sociaux et c’est Yanet García, elle a l’un des corps les plus enviés du monde du divertissement au Mexique, cependant, ce n’était pas toujours comme ça.

À plusieurs reprises, la présentatrice a déclaré que son corps était grâce à des heures et des heures d’entraînement intensif dans les gymnases où elle est entrée depuis le 17 ans.

Il est à noter que la beauté physique de García était le sacrifice qu’elle a fait dès son plus jeune âge pour apparaître dans le monde du mannequinat.

C’est pourquoi il a partagé à plusieurs reprises comment son évolution a été comme il l’a fait il y a quelques jours où il a mis la comparaison de son avant et maintenant.

Les résultats de la discipline NE PEUVENT PAS être achetés. N’ABANDONNEZ PAS! SI JE PEUX, VOUS POUVEZ AUSSI! FAITES CONFIANCE AU PROCESSUS ET LES RÉSULTATS VIENNENT “, a écrit Yanet.

Il ne fait aucun doute que les jambes et l’arrière de l’ancienne animatrice de l’émission Televisa “Hoy” sont, sans aucun doute, ses parties du corps les plus admirées et enviées.

Les gens qui pensent ne pas être capables de faire quelque chose ne le feront jamais, même s’ils en ont les compétences », a-t-il poursuivi dans le poste.

La femme de Monterrey a partagé deux photos de l’âge de 17 ans et d’une jeune femme très mince, loin du physique spectaculaire dont elle se vante aujourd’hui.

Et maintenant conscient des changements voluptueux de son corps unique, il invite ses adeptes à rejoindre la vie de fitness, car il sait que cela donne des résultats après beaucoup de travail et que les hommes aiment aussi voir les résultats de ses conseils.

Il est à noter que la conductrice admet qu’elle était assez maigre et n’aimait pas son corps, elle a donc décidé d’entrer dans la salle de sport pour gagner de la masse musculaire dans ses jambes et à l’arrière.

La publication, quelques jours à peine après avoir été partagée sur son compte Instagram officiel, compte près de 200 000 likes de ses followers et des commentaires sans fin où ils n’arrêtent pas de la féliciter.

Félicitations mon yanet Je t’admire salutations, belles et bénédictions “,” Tu es incroyable! “,” Wow spectaculaire “,” Wow spectaculaire “,” “WONDER WOMAN” C’est ce que tu es parce que tu as réalisé par ton simple effort, sueur et larmes qui vous vous êtes battu jusqu’à ce que vous ayez atteint votre objectif et que vous l’ayez fait », ont été certains des commentaires.

Il partage constamment des routines d’exercices sur son compte Instagram officiel et compte plus de 13 millions d’abonnés.

Yanet García est largement connue sur les réseaux sociaux pour ses fesses, car c’est la partie de son corps qu’elle montre le plus dans ses photographies et que ses followers apprécient le plus.

Il ne fait aucun doute que beaucoup manquent de la voir à la télévision, cependant, ils se contentent de pouvoir la voir sur leur téléphone portable ou leur ordinateur, car c’est là qu’ils passent quelques minutes à observer que toute sa silhouette est assez exercée, tant d’admirent son grand effort et dévouement.

De plus, à plus d’une occasion, Yanet a essayé d’encourager ses millions d’adeptes à faire de l’exercice et à mener une vie aussi saine que possible, recommandant qu’il serait préférable d’avoir à la fois un entraîneur physique et un nutritionniste afin que vous ayez le guide le plus expert. et spécialisé.

