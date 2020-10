Après s’être cachée pendant des mois des paparazzis, et éviter à tout prix les grands événements médiatiques et les magazines de potins, Angélica Rivera a de nouveau foulé un tapis rouge cette semaine et a porté un changement de look qui a eu un impact sur les réseaux sociaux.

L’ex-épouse d’Enrique Peña Nieto, ancien président du Mexique, a assisté mercredi dernier aux Latin Billboard Awards 2020 qui se sont déroulés à Miami, dans l’état de Floride, et a surpris en laissant derrière elle le style sobre et sophistiqué qui caractérisait sa garde-robe en ses apparitions publiques en tant que première dame.

Pour la cérémonie, le Seagull, qui a eu 51 ans en août, a choisi une chemise en cuir noir à manches bouffantes et une ceinture ajustée à la taille; une pièce jeune très différente des chemisiers classiques en soie ou en satin, robes midi, blazers et pantalons plissés qui faisaient partie de sa garde-robe lorsqu’elle vivait à Los Pinos.

Cependant, sa tenue moderne n’a pas été la seule chose qui a surpris ses fans, mais aussi sa coiffure et ses accessoires.

Via Instagram, le célèbre maquilleur et créateur d’images mexicain, Víctor Guadarrama, a partagé trois photographies qui montrent le style qu’il a choisi pour Angélica Rivera et Sofía Castro, l’une des trois filles que l’actrice a eues avec le producteur José Alberto. El Güero Castro, et qui a diffusé le gala en tant qu’hôte de Telemundo.

Dans les images, vous pouvez voir comment l’ancienne première dame a laissé ses cheveux blonds lâches, avec des vagues insouciantes qui sont tombées sur ses épaules. De plus, elle portait trois boucles d’oreilles dans une oreille, tandis que son visage se distinguait par un maquillage pour les yeux, composé d’ombres rougeâtres qui amélioraient son look.

«Angelica Rivera @angelicariverah #RostrosPerfectos. Qui a dit qu’on ne pouvait pas être belle à 50 ans », a écrit le styliste, célèbre pour avoir inventé des stars comme Belinda, Ninel Conde ou Aracely Arámbula.

Les publications ont obtenu des milliers de “j’aime” sur Instagram; Et dans les commentaires, beaucoup ont souligné que la mère et la fille avaient le même âge sur les photos.