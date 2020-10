Suite à une fuite antérieure du OnePlus 8T de l’avant, nous avons maintenant une assez bonne idée de ce à quoi le téléphone ressemblera à l’arrière également. Le PDG Pete Lau a publié une photo officielle du coloris Aquamarine Green sur les forums OnePlus, tandis que le plus faible Ishan Agarwal a suivi d’autres rendus, y compris la variante Lunar Silver.

Lau dit que la couverture verte brillante est le résultat de quatre mois d’expérimentation pour atterrir sur la bonne finition. «Cette version tire parti de la réflexion diffuse, une forme de réfraction de la lumière qui diffuse la lumière dans un vaste éventail d’angles et de directions, pour produire une surface propre et brillante qui atténue efficacement l’accumulation d’empreintes digitales», écrit-il.

«Tout au long du développement, nous avons essayé et testé des centaines de films avant d’atterrir sur le type idéal, qui contient sept couches, pour compléter la finition brillante et faire ressortir la nuance unique entre le vert et le bleu. Nous n’aurions jamais pu y parvenir si nous avions suivi le processus de développement conventionnel de production de films couleur, mais je suis fier de dire que nos efforts ont porté leurs fruits. Pour le OnePlus 8T, nous avons pu produire l’un des films les plus avancés de l’industrie, obtenant une finition de haute qualité qui élève les normes OnePlus pour un beau design. »