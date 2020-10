Voici à quoi ressemblent Fernando Colunga et Gaby Spanic 22 ans après La Usurpadora | L’usurpatrice

Comme si c’était hier!, Les beaux acteurs Gaby Spanic et Fernando Colunga ont joué dans La Usurpadora en 1998 et maintenant ils ont toujours l’air trop attirants, comme si les années ne passaient pas pour eux.

Il y a 22 ans, les talents de Gaby Spanic et Fernando Colunga ils se sont réunis sur Televisa pour donner vie au feuilleton La Usurpadora, qui raconte l’histoire de sœurs jumelles.

Aujourd’hui, Gabriela Spanic continue de paraître vraiment spectaculaire, car il est plus qu’évident qu’elle aime prendre soin de sa beauté sur son visage et son corps et doit être assez disciplinée avec un peu de temps d’entraînement car elle a des courbes encore dignes d’une vraie reine de beauté.

Cela pourrait vous intéresser: l’actrice Gabriela Spanic revit Paola Bracho de La Usurpadora

Bien qu’elle ait été critiquée à plusieurs reprises pour son visage, puisque certains internautes disent qu’elle a dépassé les interventions en elle sans avoir à être vraiment belle; l’actrice reste vraiment belle et active à la télévision. Actuellement, Gaby Spanic ça fait partie de Dancing with the Stars.

De son côté, le bel acteur Fernando Colunga est considéré comme l’une des célébrités à qui il va falloir certainement poser la formule de la jeunesse éternelle. Le célèbre a l’air vraiment spectaculaire à 54 ans et il semble que ce soit hier qu’il a donné vie à Carlos Daniel Bracho dans ce succès de 1998.

REGARDEZ LE MAGNIFIQUE FERNANDO COLUNGA ICI

Le visage de Fernando Colunga Il a l’air sans rides et comme un vrai idiot, même si la rumeur dit qu’il a utilisé un traitement dessus, c’est un mystère et s’il était connu, il deviendrait sûrement plus que populaire, car les femmes deviennent folles à chaque fois qu’elles voient cette belle idole.

Le célèbre acteur de Televisa est aussi le possesseur d’un corps sculptural que beaucoup de jeunes aimeraient, apparemment il ne néglige pas sa formation au gymnase et sûrement les poids seront ses complices, puisqu’il maintient ses biceps, torse et abdomen d’acier, presque comme un vrai super-héros.

Actuellement, Colunga fait partie du projet Telemundo Malverde, dans lequel il donne vie au célèbre mécène de milliers de personnes.

La Usurpadora a été un véritable succès pour Televisa, la telenovela a donné à Gabriela Spanic et Fernando Colunga une énorme renommée et une popularité internationale.

Dans le feuilleton, Spanic a donné vie à Paulina et Paola Bracho; Paola était une femme froide et calculatrice, très fine et dotée d’une énorme fortune dont elle jouissait aux côtés de son mari Carlos Daniel Bracho et de leurs enfants. Cependant, la vie était assez ennuyeuse pour Paola, car elle voulait parcourir le monde et profiter de tout avec son amant.

À la fortune et au malheur de Paola, elle a trouvé Paulina et a découvert qu’ils étaient exactement identiques, alors elle a rapidement pensé à un plan pour profiter de la vie comme elle le voulait; elle serait son remplaçant dans sa famille dans ce dont elle jouissait dans le monde entier.

Paola a tout prévu pour que sa sœur jumelle prenne sa place, mais ce sur quoi elle ne comptait pas, c’est que Paulina n’agirait pas comme elle, mais avec son cœur et a fini par conquérir son mari et toute sa famille.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

La situation se complique lorsque Paola Bracho décide de rentrer chez elle et de séparer la jolie Paulina de sa famille; c’étaient deux êtres totalement différents et il était plus qu’évident que quelque chose se passait. La performance de Gaby Spanic Cela a fait polémique car il y avait ceux qui ont assuré qu’elle n’avait donné la vie qu’à l’un des jumeaux, puisqu’elle est aussi une sœur jumelle et que ce serait sa sœur Daniela Spanic, qui donnerait la vie à l’autre.

Ces rumeurs ont été plus que clarifiées par Gabriela Spanic et cela a été vérifié avec les images dans lesquelles l’un de ses doubles l’a soutenue dans une scène dans laquelle les deux sœurs sont apparues.

La performance de Spanic était plus que magistrale, car rien qu’en regardant ses gestes, il était plus qu’évident s’il s’agissait de Paulina ou Paola Bracho.