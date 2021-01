Voilà à quoi ressemblent les acteurs de Stuart Little comme méconnaissables! | Instagram

Il y a une question qui vous a sûrement déjà traversé la tête … Que devint le tendre garçon de ‘Stuart Little‘? Eh bien, quand vous verrez ses photographies, vous tomberez sans aucun doute amoureux du protagoniste, car il a l’air extrêmement différent.

Comme vous vous en souvenez peut-être, dans la lointaine année 1999, nous avons rencontré une petite souris nommée Stuart Little, qui a été adoptée par une famille particulière à New York.

Presque instantanément, l’histoire a attiré le public et est devenue un succès grâce aux aventures du rongeur et de son frère aîné George.

Ce film était si important pour Sony et Columbia Pictures qu’une suite a été immédiatement prévue, arrivant en 2003 sous le titre Stuart Little 2: The Adventure Continue.

C’est ainsi que l’histoire a montré de nouveaux personnages qui sont revenus pour la série animée et un troisième film entièrement animé.

Maintenant, plus de 20 ans après la première du film qui a tout déclenché, vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé aux protagonistes et qui a participé à cette histoire?

Les parents des garçons étaient de grands acteurs, ils ont donc poursuivi leur carrière artistique, mais la même chose ne s’est pas produite avec les autres membres de la distribution.

Frederick Little – Hugh Laurie

C’est vrai, le père de Stuart et George est le célèbre Doctor House et peut-être que vous ne vous souvenez même pas de lui, car avant de jouer dans cette comédie, Hugh s’est fait connaître avec les films Sense and Sensibility, la version live-action de 101 Dalmatians et L’homme au masque de fer.

En fait, ses rôles les plus récents incluent le rôle principal de la série House et des apparitions régulières sur Veep, Chance et Catch 22.

Eleanor Little – Geena Davis

L’actrice qui a joué la mère aimante de Stuart était déjà une grande célébrité, a fait ses débuts avec le film Tootsie et a joué dans le classique de Tim Burton Beetlejuice.

L’un de ses rôles les plus reconnus est celui du film Thelma et Louise avec lequel elle a été nominée pour un Oscar, prix qu’elle a remporté en tant que meilleure actrice de soutien pour The Accidental Tourist.

Il est à noter que Geena a eu son propre talk-show en 2000, puis elle s’est consacrée à d’autres projets et ses plus récentes apparitions étaient dans la série Netflix Grey’s Anatomy, The Exorcist et Glow.

Stuart peu – Michael J. Fox

La voix anglaise de Stuart Little a été fournie par Michael J.Fox, l’acteur est surtout connu pour son personnage de Marty Mcfly dans la saga Back to the Future et a participé à plusieurs émissions très réussies, telles que The Good Wife, Boston Legal et Survivant désigné.

Et c’est que même la maladie de Parkinson dont il souffre ne l’a pas fait quitter le théâtre, bien que les rôles de voix dans Stuart Little aient été sa dernière participation importante au cinéma.

Stuart Little – Adal Ramones

La voix dans le doublage espagnol de Stuart Little, était en charge d’Adal Ramones, pilote et comédien mexicain, le propriétaire d’Otro rollo était en charge de l’émission de variétés de 1995 à 2007 et depuis, il s’est consacré à diriger différents programmes.

George Little – Jonathan Lipnicki

Le frère aîné de Stuart a fait ses débuts au cinéma quelques années plus tôt aux côtés de Tom Cruise dans le film Jerry Maguire et est rapidement devenu un jeune acteur prometteur.

À seulement 9 ans, il a joué dans les deux films de Stuart Little et plus tard dans The Little Vampire.

Bien qu’il ait continué à jouer pendant quelques années, son étoile s’est malheureusement fanée et il n’a décroché que des rôles de soutien dans des films et séries indépendants.

Cependant, ce qui en a surpris beaucoup, c’est son incroyable transformation d’un garçon mignon et doux en un bel homme.

En effet, l’acteur aime montrer ses différentes activités sur les réseaux sociaux et montre qu’il reste en grande forme physique.

