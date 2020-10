Dans les années 90, ils nous ont fait chanter et danser sur leurs chansons. Quelques-uns ont changé et ont un nouveau style, bien que la plupart ne vieillissent pas !!

Gwen Stefani en 1998 montrant son sourire et sa beauté. Toujours jeune! Les années ne passent pas pour elle. Gwen aux Grammy Awards 2020.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Un autre artiste qui a un pacte avec le diable est Jon Bon Jovi. Cette photo date de 1994. On le voit ici avec la même quantité de cheveux, exhibant ses dents blanches à Londres.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Shakira ne vieillit pas !! Ici en 1996. L’artiste aux multiples facettes a posté cette photo sur Instagram en 2020. Pas une seule ride n’apparaît sur son visage.

Le Groupe Grosby Instagram via le groupe Grosby

Être éternellement jeune semble être devenu le but des chanteurs et des célébrités. Robbie Williams Il n’est pas en reste et semble manquer son beau visage des années 90. Robbie Williams regrette ses retouches esthétiques. Le chanteur reconnaît qu’il est devenu incontrôlable avec le Botox.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Que ce soit en raison d’interventions esthétiques ou d’une constitution génétique impressionnante, il y a des gens qui ne semblent pas vieillir, c’est le cas de Thalia. Elle semble éviter le passage du temps sous les yeux de tout le monde.

Le Groupe Grosby Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Céline Dion elle a explosé en tant que chanteuse dans les années 90. Son look était classique et élégant. Maintenant dans la cinquantaine, elle dit qu’elle explore les styles, pour trouver des looks qui l’aident à se sentir attirante.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group Splash News / Le Groupe Grosby

La star portoricaine a plus de 40 ans, mais ni la paternité ni son intense activité professionnelle n’ont visiblement affecté le cantate de «Livin ‘la vida loca». Regarde comme il l’a vu Ricky Martin à Premio Lo Nuestro 2020.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Britney Spears C’était un boom des adolescents dans les années 90. Tous les adolescents voulaient être elle, blonde, avec un beau sourire et des yeux angéliques. Aujourd’hui, son apparence a un peu changé. Conflit avec son ex-mari et son père. Quelques excès et mauvaise compagnie ont fait perdre à la chanteuse un peu de sa fameuse lumière.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group Sipa Usa / Le Groupe Grosby

Nos artistes ne vieillissent pas, un autre cas est celui de Chayanne. L’artiste a la même apparence qu’à 25 ans !! Le Portoricain qui ne vieillit jamais.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group ARMimage / Le Groupe Grosby

Madone, la diva qui ne se laisse pas vieillir. Voici une photo de 1994. Plusieurs années après son controversé «Like a Virgin», qui a fait d’elle la chanteuse pop la plus controversée des années 90, Madonna est déterminée à rester tout aussi explosive.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Elvis Crespo célèbre plus de 20 ans depuis la sortie de son tube «Suavemente». Il semble être sur un nouveau cap, mais avec ses lunettes toujours allumées !! Se pourrait-il qu’il soit allé trop loin avec le botox, ou ne voulait-il tout simplement pas montrer ses rides?

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group . PHOTO / Le Groupe Grosby

La blonde Minogue Kylie elle a pris tous les soupirs dans les années 90. La raison pour laquelle Kylie reste si belle dans la cinquantaine est sa routine pour avoir un beau teint et, loin des soins sophistiqués, elle s’adapte à tous les budgets. Utilisez un écran solaire tous les jours, démaquillez-vous avec un chiffon en mousseline et consultez un dermatologue de temps en temps.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Lenny Kravitz Il fait partie des artistes rock & pop qui semblent ne jamais vieillir. Voici une photo au Los Angeles Independent Film Festival 1999. Le chanteur américain a gardé son apparence physique intacte depuis le début du monde de la musique, il y a plus de 40 ans.

PHOTO . / Le Groupe Grosby Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Dans une industrie dominée par les jeunes, être une légende est de plus en plus difficile et Mariah Carey le sait. Depuis plus d’une décennie, Mariah a choisi de porter des tenues extrêmement moulantes pour mettre en valeur sa silhouette galbée et maintenant, à 43 ans, bien qu’elle soit phénoménalement préservée, son look semble ridicule et surtout très inapproprié pour son âge.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Gloria Estefan un autre des Latinas qui l’a cassé dans les années 90. Qui n’a pas dansé une chanson cubaine? En 2020, Gloria revient avec un nouvel album. Elle n’a pas pensé laisser passer 7 ans pour son prochain album, «Brasil 305», mais la mort de sa mère lui a fermé la gorge pendant longtemps. Récupérée, l’artiste revient avec un album dans lequel elle est encouragée par son esprit et celui de tous les Brésiliens qui ont contribué à illuminer sa musique.

Barry King Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group