Sur les podiums et les séances de photos, nous voyons les modèles dans leur splendeur, mais en dehors des projecteurs, ils ont également un aspect spectaculaire.

Adriana Lima est l’un des modèles les plus reconnus parmi les anges de Victoria’s Secret. Pendant ses jours de congé, elle conserve un aspect naturel, tout en se promenant avec sa fille.

Alessandra Ambrosio est la reine de la plage; chaque fois qu’elle est vue, elle se retrouve à profiter de la vie sur les plages de son Brésil natal.

Behati Prinsloo elle cherche également à être confortable et naturelle. Elle aime faire la fête et aller à la plage ou être à l’extérieur avec son mari Adam Levine.

Bella Hadid Elle n’est généralement pas seule, mais lorsqu’elle le fait, elle surprend toujours avec des looks différents: elle aime le grunge, l’athelisure, le glam et tout autre style.

Candice Swanepoel Elle est multiforme et assez proche de sa famille; chaque fois que possible, elle passe du temps avec sa famille et joue avec ses jeunes enfants.

Cara Delevigne Elle ne veut jamais être belle avec personne, elle est forte, authentique, extravertie et spontanée. Il aime changer constamment de look.

Charlotte Mckinney ne perdez jamais le glamour; même quand elle va à la plage, elle porte des sacs de créateurs avec elle et combine parfaitement ses tenues avec des accessoires.

Doutzen kroes elle est assez athlétique et naturelle. Il adore sa famille et chaque fois que possible, il plaide pour la défense de l’environnement et des écosystèmes naturels.

Elle macpherson c’est inoubliable; Peu importe que nous ne l’ayons pas vue défiler depuis longtemps, elle a un style confortable et beachy attrayant.

Elsa Pataky Elle n’est pas seulement une influenceuse et une écrivaine de fitness; C’est aussi une mère dévouée et une épouse exemplaire, incapable de se débarrasser des courses de la vie quotidienne.

Emily Ratajkowski elle préfère les looks confortables et amples, surtout maintenant qu’elle est enceinte. Cependant, il n’y a aucun jour où vous ne vous occupez pas de votre chien.

Gigi hadid Elle traverse une nouvelle étape de sa vie qui la fait rayonner. Maintenant qu’elle est maman, elle adore promener son bébé dans des regards chaleureux.

Hailey Bieber Elle ne se sent pas désolée pour ses attributs, elle montre constamment son abdomen ou son derrière sculpté. Il aime les vêtements en fourrure, les pulls molletonnés et les hauts courts.

Heidi Klum il est toujours prêt pour l’occasion: d’un cocktail pour un événement, à un repas ou à une sortie en famille. Ses longues jambes sont légendaires.

Kaia Gerber Elle est caméléon, mais elle ne cesse jamais de ressembler à sa mère Cindy Crawford. Il a changé la couleur, la forme et la longueur de ses cheveux mais ne touche jamais ses sourcils.

Karlie Kloss Elle s’adapte également à la maternité, mais elle a toujours l’air resplendissante, impeccable et fraîche à chaque apparence.

Kendall Kenner respire le style à chaque étape; Peu importe qu’elle aille à la gym, au ski ou à la fête, elle la tournera toujours sur le visage.

Kristen Stewart Elle entre également dans la catégorie des mannequins grâce à ses collaborations avec Chanel. Son look actuel est rugueux, décontracté et confortable.

Lily Rose Depp vous avez une peau parfaite sans besoin de maquillage. Chaque fois que nous la voyons, elle est généralement accompagnée d’un de ses amis pour sortir manger.

Suki Waterjouse Elle est tellement amoureuse de Robert Pattinson qu’elle est entrée dans un stade hippie dans lequel elle préfère les tenues boho chic et les cheveux dénudés.