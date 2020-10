Voici à quoi ressemblera Henry Cavill dans “The Witcher” dans la deuxième saison | .

Tout Internet est enthousiasmé après que la plate-forme Netflix a publié les premières images de ce qui jusqu’à présent est l’une des séries les plus réussies avec Henry Cavill “Le sorceleur“.

Geralt de Rivia est le personnage joué par l’acteur de 37 ans de Saint Heiler, Jersey, qui a provoqué le tumulte après Netflix le présentera portant sa nouvelle armure.

Bien que nous ayons déjà vu l’acteur habillé Henry Cavill En jouant à Geralt, cette nouvelle mise à jour de son armure est similaire à celle qu’il portait dans la première saison, cependant, dans le passé, il avait une protection un peu plus informelle.

Comment te souviendras-tu à la fin de la première saison, une guerre entre les sorciers et l’une des nations qui avaient perdu le contrôle venait de se terminer, dans laquelle le personnage principal était certainement séparé d’elle, car elle était à la recherche de son “enfant” du destin “Princesse Cirila.

Dans quelle mesure savez-vous que la série est basée sur les huit livres de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, pour ceux qui ont consacré la lecture ou même joué au jeu vidéo qui était également basé sur le travail du polonais, ils sauront probablement ce qui se passera dans les saisons. Cependant, la plateforme Netflix pourrait nous surprendre en apportant quelques modifications pour varier l’histoire sans négliger l’action, la bataille et l’excitation de l’intrigue.

Il y a quelques mois que la pandémie de coronavirus a commencé, les enregistrements de la saison deux de “The Witcher” ont dû être suspendus après que l’ancien acteur de la série Game Of Thrones, Kristofer Hivju a été testé positif pour le virus, ce qui a causé tout la production a été mise en attente.

Depuis le lancement de la première saison de la série, les utilisateurs ont été ravis et attendaient avec impatience la sortie de nouvelles saisons.

Récemment, il a été partagé qu’il y aurait également une troisième saison de la série, les utilisateurs de la plate-forme étaient sûrement extrêmement excités, grâce à cette nouvelle car malgré le fait que la deuxième saison ne soit pas encore sortie, la troisième attend déjà.

Bien que cela ne soit pas directement confirmé par Netflix, certains utilisateurs l’ont vu dans les actualités des portails où ils ajoutent eux-mêmes la nouvelle saison. La troisième saison sortira sûrement jusqu’en 2022.

Le catalogue Netflix le plus récent a été assez enrichi non seulement par les films, séries, documentaires et animes qu’ils ont acquis, mais aussi par les projets de l’entreprise elle-même qu’ils ont lancés, car à ce jour, il est sûrement en concurrence avec l’industrie cinématographique. a laissé plus d’un impressionné. Avec les projets originaux qu’il a lancés.

Il est impressionnant de récupérer des œuvres qui semblent oubliées et de faire des remakes ou de les lancer comme quelque chose de nouveau qui a profité de la plate-forme et en profite depuis.

Netflix a plusieurs comptes Instagram dédiés à différentes régions du monde que nous avons: Netflix Amérique latine, Netflix britannique, et aussi l’américain, entre autres, dans le compte hispanophone, deux photographies de Geralt ont été publiées.

Nouvelle armure, même sorceleur. Le premier regard d’Henry Cavill en tant que Geralt dans The Witcher saison deux, “était la description qu’ils ont utilisée pour ce poste.

Les cheveux de Geralt semblent légèrement plus courts, ses pectoraux se détachent dans l’armure noire avec des détails métalliques en plus et un médaillon conique sur la deuxième photo nous nous voit de profil avec son regard toujours intense regardant légèrement par-dessus l’épaule.

La publication a des centaines de commentaires où ils louent l’acteur et le qualifient de l’un des plus beaux de l’industrie en plus du fait que le personnage lui va très bien, notamment à cause du look qu’il porte.

En plus de Hivju, la deuxième saison accueillera également la star de Killing Eve, Kim Bodnia; Yasen Atour, Agnes Born, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross et Mecia Simson.

