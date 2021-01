C’est ce que l’on sait de la deuxième saison de Lupin | Instagram

La série Lupin est devenue l’une des plus vues sur la plateforme Netflix et ils ont confirmé une deuxième saison, donc si vous aimez la première, continuez à lire, car vous serez sûrement intéressé à savoir tout ce que nous savons jusqu’à présent.

“Lupin” est jusqu’à présent devenu le premier grand succès de Netflix en 2021 et il n’a fallu que cinq épisodes pour y parvenir.

Bien sûr, les amoureux de la série en ont voulu plus et cette fois ici à Show News, nous vous dirons tout ce que nous savons sur la saison 2 de cette série avec Omar Sy.

Il ne fait aucun doute que l’enlèvement de Raoul va obliger Assane Diop à repenser ses priorités car sa chance est qu’il semble que les deux choses vont être liées, alors elle aura peut-être l’occasion de tuer deux oiseaux de un tir.

Cependant, si cela ne suffisait pas déjà au revers, le fait qu’un peu moins de policier qui l’ait identifié comme responsable de tous les problèmes survenus lors de la première saison peut aussi lui poser des problèmes, bien qu’il puisse y trouver un imprévu. allié.

Il est à noter que la continuité sera totale par rapport à la première partie de “Lupin“, alors, évidemment, Omar Sy reviendra pour donner vie au grand protagoniste de la fonction, comptant également sur la compagnie de Vincent Londez en capitaine Romain Laugier, Ludivine Sagnier en Claire, Clotilde Hesme en Juliette Pellegrini, Nicole Garcia comme Anne Pellegrini, Hervé Pierre comme Hubert Pellegrini, Soufiane Guerrab comme Youssef Guedira, Antoine Gouy comme Benjamin Ferel, Fargass Assandé comme Babakar Diop, tant qu’il y a plus de flashbacks, bien sûr, Shirine Boutella comme lieutenant Sofia Belkacem et Etan Simon comme Raoul .

Malgré tout, la confirmation officielle par NetflixCependant, tout indique que les cinq épisodes qui façonneront la deuxième partie de “Lupin” ont été enregistrés en même temps que les chapitres que nous avons déjà vus, dont la plupart ont été enregistrés à Paris.

Pour le moment, nous n’avons pas d’aperçu de la partie 2 de “Lupin”, mais il ne serait pas étrange que la plate-forme Netflix publie un teaser le plus tôt possible pour nous rappeler qu’il y aura bientôt plus d’épisodes, car il est épuisé l’as dans la manche pour l’annoncer à confirmer au préalable.

Peut-être que la date de sortie de cette nouvelle saison est jusqu’à présent le secret le mieux gardé de Netflix, mais ici, nous devons garder à l’esprit que Netflix a utilisé la lettre de division de la série en parties au lieu de saisons, et dans ces cas les temps d’attente sont généralement beaucoup plus courts.

Par exemple, dans le cas de “The Chilling Adventures of Sabrina”, environ six mois se sont écoulés entre le premier et le second, tandis qu’avec “Unsolved Mysteries” un peu plus de trois mois.

Jusqu’à présent, tout indique que nous aurons plus d’épisodes de “Lupin«Outre les cinq de la partie 2, il a déclaré qu’elle était devenue la première série française à avoir réussi à se faufiler parmi les plus vues aux États-Unis, et George Kay, co-créateur de la série, a d’ailleurs déjà commenté que ces dix premiers épisodes ils racontent l’histoire d’origine d’Assane Diop, étant le premier chapitre d’une plus grande série.

Peut-être pour le moment, les informations de la deuxième partie de la série ne sont pas tellement, mais au fil des semaines, d’autres choses vont sûrement se révéler et nous en saurons un peu plus.

