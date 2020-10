Cependant, à cette époque Ivan il était toujours marié avec Elia Galera, la mère de ses deux filles. Dans une interview avec Javier Poza, l’acteur a confirmé la romance mais a précisé qu’il était séparé depuis plusieurs mois. «Je ne parle jamais de ma vie privée, je garde ma vie privée en dehors de ma vie professionnelle et surtout dans une situation comme hier quand une publication plutôt moche est sortie, les sujets de ce type se disent tabloïd qui ne réussissent même pas bien son travail. Je pense qu’ils devraient respecter les personnes qui ont décidé de garder leur vie privée privée », a-t-il déclaré.

Iván Sánchez et Ana Brenda (Instagram Iván Sánchez)

Fin 2018, Ana Brenda Il a déclaré qu’il avait mis fin à sa relation avec l’Espagnol parce qu’ils ne se voyaient pas beaucoup, bien qu’il n’écarte pas une réconciliation. «Il va sans dire à quel point il est une personne incroyable, je l’ai toujours dit: s’il est beau à l’extérieur, il est plus beau à l’intérieur et il le sait. Nous avons une excellente relation et il n’y a rien que je ne puisse dire ici que je ne lui ai pas dit et je préfère le lui dire », a-t-il déclaré dans une interview pour le programme Intruders en mars dernier.

