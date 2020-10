En plus de vous permettre de retrouver des objets perdus, Apple a envisagé de permettre à ses AirTags inopinés, mais fortement divulgués, de tout faire, de la mesure de votre posture à l’aide à votre téléphone pour afficher des informations pertinentes pour le bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Les détails sont apparus dans une paire de demandes de brevets déposées il y a un an et trouvées par Patently Apple après avoir été rendues publiques hier.

Comme il y a eu tant de fuites sur les rondelles de suivi de type Tile d’Apple, nous avons déjà une bonne idée de leurs fonctionnalités, qui impliquent de vous aider à garder une trace de vos effets personnels. Ce qui est le plus intéressant dans ces demandes de brevet, ce sont donc les autres cas d’utilisation auxquels Apple a pensé. Une série de diagrammes montre comment les trackers peuvent être collés sur votre corps et utilisés pour suivre votre posture, ou même contrôler un personnage à l’écran.

Un diagramme montre les trackers utilisés pour contrôler un personnage à l’écran Image: Apple / USPTO

Un autre montre les trackers utilisés pour suivre la posture. Image: Apple / USPTO

Un autre souligné par MacRumors décrit comment les balises peuvent être montées dans un bâtiment et utilisées pour inviter votre téléphone à afficher des informations utiles comme une carte lorsqu’il détecte que vous êtes proche.

Au-delà de ces cas d’utilisation alternatifs, les demandes de brevet d’Apple pour une «base de montage pour une balise localisable sans fil» et une «fixation avec une bague de rétention contrainte» ne contiennent pas beaucoup de surprises sur la fonctionnalité de base des AirTags. Les étiquettes elles-mêmes sont décrites comme étant petites et facilement attachées à des objets tels que «des clés, des sacs à main ou des portefeuilles, pour aider un propriétaire à retrouver des objets perdus, égarés ou volés» et sont susceptibles d’être étanches et résistantes aux chutes. Voici quelques schémas des brevets montrant comment les étiquettes peuvent se fixer à des accessoires comme un bracelet de montre.

Les balises pourraient être intégrées dans un bracelet de montre … Image: Apple / USPTO

… pour vous aider à trouver une montre. Image: Apple / USPTO

Lorsque vous avez besoin de trouver l’appareil auquel ils sont attachés, Apple décrit comment la technologie ultra large bande des balises peut aider votre téléphone à les localiser avec une précision de quelques pieds ou moins, et les balises elles-mêmes «peuvent produire un son et / ou sorties haptiques »pour vous aider à les trouver. Ou, si vous n’êtes pas assez proche, l’appareil peut transmettre des données via les appareils d’autres personnes qui se trouvent autour, une fonctionnalité qui semble susceptible d’être liée à l’application Find My d’Apple.

Les AirTags font l’objet de rumeurs depuis si longtemps maintenant que cela ne semble être qu’une question de temps avant leur annonce. Les rapports indiquent qu’ils sont entrés en production le mois dernier, et une rumeur récente suggère que nous pourrions voir une annonce bientôt.