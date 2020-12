Voici comment fonctionne la remise dans SHEIN pour les achats par carte | Instagram

Les achats en ligne peuvent encore être un peu déroutants, car il y a cependant des doutes infinis dans SHEIN Votre achat est garanti et nous vous dirons pourquoi, car il ne fait aucun doute que ces derniers mois, les achats en ligne ont été presque notre seule alternative.

Vous pouvez avoir beaucoup de questions concernant achats Chez SHEIN, remboursements, retours et échanges? Est-il possible de faire cela si j’ai acheté sur un site chinois? et la réponse est heureusement oui, ici nous allons expliquer comment.

Il ne fait aucun doute que les achats en ligne sont amusants, faciles et rapides, nous savons déjà que, même si notre réflexion est positive, nous avons toujours une petite question: que se passe-t-il si quelque chose ne va pas avec mon achat? Comment puis-je récupérer mon argent?

Et est-ce que pour cela, vous devez prendre en compte certaines choses, la première règle que vous devez prendre en compte est la date limite pour Retour, puisque vous ne pouvez demander un remboursement que dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de livraison de votre colis.

Autres règles que vous ne pouvez pas oublier:

Malheureusement certaines catégories d’articles ne peuvent être ni retournées ni échangées: bodys, lingerie, vêtements intimes, pyjamas, maillots de bain, bijoux fantaisie et accessoires. Les articles doivent être envoyés en parfait état (sans être cassés, tachés ou utilisés) et également dans leur emballage d’origine. Malheureusement, les frais de retour sont à la charge du client et il est également important de noter que les frais d’assurance et d’expédition ne sont pas remboursables. Pour demander un remboursement et effectuer un retour, il est nécessaire de s’adresser au service client de SHEIN.

Il est à noter que les remboursements effectués sur les achats par carte, qu’ils soient de débit ou de crédit, vont directement à la carte avec laquelle l’achat a été effectué.

Une fois SHEIN Autorisé votre remboursement, vous devez tenir compte du fait qu’ils disposent d’un délai pouvant aller jusqu’à 5 jours ouvrables pour envoyer l’argent à EBANX et qu’ils gèrent un délai pouvant aller jusqu’à 10 jours ouvrables pour l’envoyer à votre banque.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Étape par étape pour demander un retour / échange:

La première chose à faire est de contacter le service client SHEIN puis de leur envoyer un message, en indiquant les articles que vous souhaitez retourner et quelles sont les raisons du retour, il est important de prendre en compte que la moyenne, le temps de réponse du la réponse est de 24 heures. Ensuite, un agent du service client vous enverra les instructions pour effectuer le retour, pour cela il est nécessaire de remettre les articles dans l’emballage d’origine et ils doivent également être en parfait état. Le remboursement de votre argent sera effectué dans les 5 jours suivant la réception de votre colis et la valeur de votre remboursement pourra être retournée directement sur votre portefeuille SHEIN ou sur le compte d’origine du paiement. Vous devez garder à l’esprit que le solde de votre portefeuille peut être utilisé lors de votre prochain achat ou transféré sur un autre compte. Une fois la commande de remboursement reçue, SHEIN vous enverra un e-mail de confirmation.

Il ne fait aucun doute que grâce à la nouvelle normalité, notre vie a complètement changé, et maintenant les achats en ligne sont pratiquement élémentaires et SHEIN peut être la meilleure option pour vous.

Aujourd’hui, le marché de SHEIN atteint plus de 220 pays et régions à travers le monde, principalement en Europe, en Amérique, en Australie et dans les pays du Moyen-Orient et propose des vêtements à un prix abordable et dispose également de nombreuses opportunités et installations pour les acheter à un prix encore plus bas en utilisant ses points, il vous offre.

Cela peut vous intéresser: Guide et astuces pour acheter chez SHEIN Obtenez plus de points!