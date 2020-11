Voici comment Galilea Montijo a réagi au départ de Magda Rodríguez | Réforme

Brisé et abattu, c’est comme ça que le conducteur était Galilea Montijo est apparu dans l’émission «Hoy» après la perte de Magda Rodríguez, une nouvelle qui a rempli hier des millions de personnes de tristesse, car c’était vraiment inattendu.

Après la mort du célèbre producteur Magda Rodriguez les pilotes de “Hoy” se sont réunis plus que jamais pour lui dire au revoir avec de beaux souvenirs, étant l’hôte Galilea Montijo qui a le plus surpris avec cette confession déchirante.

Galilea Montijo, a surpris tout Televisa et les téléspectateurs en faisant plusieurs aveux sur Magda Rodríguez, l’un d’eux étant très navré, à tel point qu’il l’a même fait fondre en larmes.

Magda était sourire. Je me souvenais … du jour où je l’ai rencontrée, et je ne sais pas quand c’était, que nous avons cliqué. Dès le début, elle m’a dit «tu ne sais pas à quel point je voulais travailler avec toi». Aujourd’hui, je m’en souvenais et j’ai beaucoup réfléchi à Magda Rodríguez », a déclaré Galilea.

À la suite de cela, il a rappelé un moment au cours duquel ils ont eu une réunion avec Andrea Rodríguez, Andrea Escalona et Mauricio Mancera, où les deux ont ouvert leur cœur et se sont dit la vérité, cependant, toujours dans le respect de s’unir davantage et de mieux se comprendre, alors leur connexion est devenue vraiment profonde.

Je l’ai vue et lui ai dit, ce désir de vivre, ce désir de faire la fête, ce désir d’être vous, d’être si direct, une fois que nous nous sommes assis ici avec de l’eau d’hibiscus ordinaire, dans un rosbif, nous avons fini par chanter à minuit. et dansant et nous nous sommes dit les netas et je lui ai dit: “Je crois que vous ceci”, parce que c’était une femme très claire … elle était si souriante, si franche, si non filtrée “”, se souvient Montijo.

Finalement, incapable de retenir les larmes et de faire pleurer les pilotes Raúl Araiza et Andrea Legarreta, il a commenté que jamais depuis presque 20 ans en “Aujourd’hui“Il avait souffert d’une telle douleur, s’assurant que le programme d’aujourd’hui était le plus” difficile “, surtout pour eux qui devaient être sur le forum.

Nous n’avions jamais traversé et que nous ayons souffert en équipe, beaucoup de gens le savent. Mais on va bien au-delà de tout ce qui se dit, on devient une famille, à laquelle tous les deux ans, trois ans, la chambre, la mère, le père changent. Et nous n’avons jamais ressenti une telle douleur. C’est difficile, un programme très difficile qui a été votre tour », dit-il.

Et c’est que bien que le chauffeur mexicain n’ait pas pu être présent sur le forum, car elle était récemment en contact avec Ariel Miramontes, qui a été testé positif pour le virus, elle s’est connectée en direct par visioconférence et a expliqué à ses collègues qu’elle ne finissait pas le traitement. la nouvelle.

Parmi les anecdotes qu’ils ont vécues ensemble, Galilée Il se souvint de la fête surprise qu’il avait organisée pour Magda Rodriguez le 22 octobre dernier.

Le producteur avait 57 ans et il était très difficile de la tromper et de la convaincre de quitter le studio d’enregistrement.

Nous avons eu l’occasion de lui organiser une fête surprise ici, chez moi. Et grâce à Dieu, tout le monde pourrait être là pour pouvoir, sans le savoir, la virer », a déclaré la célèbre présentatrice, au bord des larmes.

Les larmes aux yeux, elle a expliqué qu’il leur restait plusieurs boucles d’oreilles, y compris un voyage à Acapulco dont son amie était très excitée.

De plus, comme mentionné ci-dessus, je révèle que dans l’histoire de l’émission, ils n’ont jamais ressenti autant de douleur, malgré le fait qu’au cours de toutes ces années, ils ont dû couvrir la perte de personnages bien-aimés de l’émission et ont vu de nombreux collègues partir.

Il est important de mentionner que Galilea Montijo n’a pas été le seul à avoir versé des larmes lors de l’émission, car avec des bougies blanches, le casting de “Hoy” a dit au revoir à Magda Rodriguez, dans le programme spécial de ce 2 novembre.

Incapables de contenir leur émotion, avec des voix tremblantes, les chefs d’orchestre Andrea Legarreta et Raúl Araiza ont rappelé le producteur.

