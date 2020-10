Voici comment Géraldine Bazán a réagi aux opinions de Gabriel Soto | Instagram

Après que l’on sache que l’actrice Geraldine Bazán a finalement décidé de donner une chance à l’amour, celle qui n’a pas réagi très heureuse était son ex-mari et père de ses filles, l’acteur Gabriel Soto, cependant, l’actrice a clairement indiqué sa position .

Géraldine Bazán, l’ex-épouse de l’acteur mexicain aurait réagi récemment aux propos allégués du protágonista de “Célibataire avec filles”.

Après une interview menée par un magazine bien connu, une source proche du nouveau partenaire de l’actrice a révélé plusieurs détails, dont le fait que Gabriel Soto est préoccupé par le nouvel idiot qui est entré dans la vie de son ex-épouse, Geraldine Bazan.

Cela vient du fait que l’on savait apparemment que la perspective de la belle blonde avait une mauvaise réputation de «coureur de jupons et de playboy» ce qui inquiéterait grandement l’acteur.

Apparemment, ces rumeurs ont également atteint les oreilles de l’actrice Géraldine Bazán, qui aurait été prévenue de la renommée de sa nouvelle idole, l’homme d’affaires. Luis Rodrigo Murillo, mais apparemment, il est si heureux qu’il a minimisé les rumeurs.

C’est un ami de l’homme d’affaires lui-même qui aurait révélé à Tv Notes que l’acteur de télévision de 45 ans, Gabriel Soto Elle a déjà parlé avec son ancien partenaire, Géraldine pour lui demander de faire attention avec son nouveau beau, cependant, elle a souligné que l’actrice de 37 ans ne se souciait pas non plus de l’opinion de Gabriel Soto.

La même source a affirmé que Bazán et son ami n’ont pas cessé de se voir puisque apparemment Géraldine est très enthousiaste à son sujet, ils voyagent ensemble et sont même vus en public, bien qu’il ait souligné qu’au début elle ne voulait pas du père de ses filles. il le saura.

Les raisons, comme mentionné, est que Gabriel essaiera de protéger sa famille, principalement ses filles, “il est intéressé à savoir avec qui ils vivent, donc dès qu’il a découvert leur romance, il l’a appelée plus tard”, dit-il.

Que lui avez-vous demandé?

Soyez très prudent, soyez prudent sur ce qui est dit sur ce type, car lorsque la rivière sonne, c’est parce qu’elle transporte de l’eau, qu’elle n’expose pas les filles.

Pourtant, Géraldine aurait été bouleversée et aurait répondu à Gabriel Soto que “ce n’étaient que des inventions”, prétendument Gabriel lui aurait dit qu’il ne voulait pas de problèmes, cependant, Géraldine ne prend pas en compte les conseils de son ex-partenaire puisque “il ne voit que son bonheur », dit la source.

Même maintenant, ils s’exposent davantage, ils se laissent plus voir en public, “Luis Rodrigo savait déjà comment le gagner”, souligne-t-il, ils vont dîner et même arrivent à partir de 8 heures du matin jusqu’à ce que l’endroit ferme après 11 heures, mais il commente le problème. Ce sera quand Gabriel découvrira qu’il le met déjà dans sa maison, selon cette personne.

Gabriel Soto ne lui paiera pas le “nid d’amour”

Parce que Gabriel lui interdit d’amener qui que ce soit dans sa maison, d’autant plus qu’il paie toutes les dépenses de la maison, et maintenant il ne va pas payer le nid d’amour, il va sûrement crier, bien que Géraldine le dise. Que Gabriel pense que leur relation vaut plus que $% # ».

Selon la source, Luis Murillo a réussi à atteindre le cœur de l’actrice puisqu’apparemment il est très splendide et la traite comme une reine “il paie ses dîners de plus de 7 mille pesos, pour cela et bien d’autres choses elle ne croit pas tout. Que disent-ils de lui ».

D’autre part, il souligne que Géraldine elle-même a interrogé son partenaire actuel sur les rumeurs circulant sur la prétendue “arnaque” que Luis Murillo a commise contre son ex-femme, cependant, elle souligne que l’homme d’affaires a su convaincre l’actrice et qu’elle “a fini par le croire tout”.

Il souligne que bien que jusqu’à présent il l’ait bien traitée et qu’elle le chouchoute beaucoup et lui donne ses cadeaux, il ne croit pas qu’il jette le paquet de l’actrice et de ses deux filles, bien qu’il assure qu’il l’admire beaucoup qu’il ne néglige jamais son rôle de maman.

Quant à l’homme d’affaires, il précise qu’apparemment, il est également très ébloui par l’artiste:

Il s’exprime bien d’elle, il dit qu’elle est une bonne femme, qu’elle est belle, qu’elle sent toujours bon, qu’elle est très propre dans sa personne et s’habille très père “.

La source a révélé que sincèrement, même s’il a encore des doutes, il espère que l’homme d’affaires a changé depuis qu’il a toujours été un “intéressé”, mais il espère que cette fois ce n’est pas comme ça, ainsi que que Géraldine dans son besoin de se sentir aimée et accompagnée ne s’engage pas une erreur encore », il mérite d’avoir un bon gars à ses côtés, conclut-il.