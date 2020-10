C’est ainsi que Henry Cavill s’entraîne à avoir un corps monumental | AP

La routine d’entraînement du bel acteur Henry Cavill pour la série “The Witcher” c’est beaucoup plus simple que vous ne le pensez et cette fois nous vous dirons pas à pas ce qu’il faut faire pour obtenir un corps monumental comme le sien.

Henry Cavill a partagé à plusieurs reprises son routine d’exercices et il a également révélé quels sont les exercices que vous devriez intégrer pour obtenir de meilleurs résultats.

Sans aucun doute Henry Cavill Il a un corps de super-héros et pas seulement parce qu’il est Superman mais pour chacun de ses projets il s’est concentré sur sa formation et que nous pouvons tous faire sans trop souffrir.

Lorsque l’acteur a obtenu le rôle du super-héros, il a complètement transformé son corps et a gagné 10 kg de masse musculaire, a réduit son pourcentage de graisse corporelle à 4% et a ingéré 5000 calories par jour pour devenir un véritable surhomme.

Après avoir tourné les trois films de DC Comics, Cavill a continué à maintenir la forme physique qu’il avait atteinte des années plus tôt.

Quelque chose que nous avons pu vérifier pleinement avec “Mission Impossible: Fallout” et aussi dans la série Netflix “The Witcher”.

Maintenant tu n’as plus à suivre routines cela a fait de lui l’un des hommes les plus forts d’Hollywood, mais vu sa musculature, on peut penser que ses entraînements sont basés sur la levée de gros poids et des exercices très puissants.

Dans l’un de ses posts sur Instagram, Henry Cavill On peut le voir avec des haltères dans les mains, mais ils sont assez petits et comme il l’explique sur l’image, alors qu’il tournait “ The Witcher ”, il n’avait parfois pas beaucoup de temps pour aller au gymnase ou faire de grandes routines.

C’est ainsi qu’il a découvert que pour maintenir sa forme physique, il n’avait pas besoin de soulever de gros poids, il pouvait le faire avec n’importe qui qu’il pouvait trouver encore plus petit, car l’important était de savoir comment il faisait les exercices.

Selon les rapports, la posture et la flexion des muscles peuvent faire beaucoup plus que le poids que nous soulevons, car il est inutile de soulever 30 kilos si vous le faites mal, donc au lieu de développer vos muscles, vous ne vous retrouverez qu’avec une blessure. .

Routine d’exercices

Soulevé de terre roumain avec cercle de hanche

Nombre d’ensembles: 3

Répétitions: 10 (avec 4 secondes d’abandon et 2 secondes de repos)

Banc incliné Hyperextension fessière

Nombre d’ensembles: 3

Répétitions: 10 (avec une pause de deux secondes une fois étiré)

Planche latérale (obliques statiques)

Nombre d’ensembles: 3

Répétitions: 30 secondes de chaque côté.

Épaule surélevée (avant, côté et oiseaux)

Nombre d’ensembles: 3

Répétitions: 15 dans chaque position.

Curl biceps avec haltères

Nombre d’ensembles: 3

Répétitions: 10 par bras

Ce n’est qu’une simple routine, alors que l’acteur britannique s’est mis entre les mains de l’entraîneur personnel Michael Blevins qui s’est non seulement concentré sur l’augmentation de la masse musculaire de son élève, mais a également mis au point une stratégie pour renforcer son pouvoir et son explosivité lorsqu’il était en un plan beaucoup plus rigoureux.

Henri William Dalgliesh Cavill a commencé sa carrière professionnelle avec le film Laguna et au fil des années, il a développé des rôles de soutien dans diverses productions britanniques telles que The Count of Monte Cristo, Tristan & Isolde et Stardust.

Cependant, il a commencé à se faire connaître en jouant Charles Brandon, 1er duc de Suffolk, dans la série télévisée The Tudors, de 2007 à 2010.

Après son départ des Tudors, il a joué dans son premier hit au box-office Immortals, puis est devenu célèbre dans le monde entier en jouant à Superman dans l’univers étendu de DC, avec Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice et Justice League, qui ils sont devenus les films les plus rentables mettant en vedette ledit super-héros de l’histoire malgré leur mauvaise réception.

