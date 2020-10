Voici comment Kim Kardashian a vécu son élégant anniversaire | INSTAGRAM

A l’occasion de la célébration de ses 4 décennies de vie, Kim Kardashian West, la femme d’affaires, célébrité de la télévision, mannequin, avocate et mondaine, a célébré de la manière la plus merveilleuse possible, nous vous en dirons ici tous les détails.

C’était une fête surprise, où tous les membres de la famille Kardashian-JennerIls ont fait leur part et ont été chargés de recréer toutes leurs fêtes d’anniversaire précédentes, ce qui a le plus excité et surpris Kim.

«Tout ce que je peux dire, c’est WOW! Ma mère et mes sœurs ont organisé le fête surprise plus épique et c’était si spécial dans mon cœur … Vous savez que je suis une personne sentimentale et cette fête était la plus “, a commencé à écrire la deuxième sœur la plus célèbre du” Klan “.

Elle a poursuivi en exprimant son enthousiasme comme suit: «Ma mère et mes sœurs m’ont offert la fête surprise la plus épique qui était si spéciale dans mon cœur.» De toute évidence, la mondaine a revécu des moments fabuleux qui se sont produits tout au long de ses anniversaires précédents.

De la même manière, dans la publication, Kim a avoué que toute la célébration et même le moindre détail, sera transmis de sa célèbre émission de télé-réalité “Keeping Up with The Kardashians”, dans un épisode spécial, digne de l’anniversaire de Kardashian-Jenner: “Lo nous avons montré sur E comme une émission spéciale afin qu’ils puissent voir les coulisses de ce que c’était vraiment. “

“Vous savez que je suis une personne sentimentale et cette fête était la plus spéciale, ils ont recréé tous mes anniversaires spéciaux tout au long de ma vie en regardant toutes nos vieilles vidéos maison”, a exprimé la merveilleuse fille d’anniversaire pleine d’émotions et de nostalgie.

De même, Kardashian West a affirmé que sa famille était chargée de recréer la fête, en utilisant les mêmes ballons, le même gâteau, chacun de ces détails, de même, elle a affirmé que son père bien-aimé avait enregistré une vidéo et documenté toute sa vie. , montrant chacune de leurs vidéos d’anniversaire sur grand écran, derrière la fête.

Je révèle aussi qu’il est entré dans la pièce et a finalement commencé à compter ses fêtes d’anniversaire, “ma première fête d’anniversaire avec les mêmes poneys et le même gâteau, et mon père m’a souhaité un joyeux anniversaire”, a-t-il déclaré.

Plus tard, Kim a déclaré que lorsqu’elle est entrée dans la pièce, cela s’est terminé le jour de son deuxième anniversaire, puis de son quatrième anniversaire, juste avant de sauter dans son 10e anniversaire, où ses sœurs bien-aimées ont fait exactement la même danse qu’elles ont fait pour la femme d’affaires lorsqu’elle a tourné celui-là. âge.

Plus tard, ils sont arrivés à la très spéciale fête d’anniversaire numéro 16, «ma même voiture m’attendait avec les mêmes ballons avec le même gâteau», écrit-elle avec enthousiasme.

«Après un certain temps, les rideaux se sont séparés et les filles du service de bouteilles sont sorties, qui se sont avérées être mes sœurs et ont recréé la boîte de nuit Tao, où j’ai passé mes 30 ans à célébrer mes fêtes d’anniversaire», a continué Kim Kardashian à lui dire des millions. suiveurs.

La mondaine s’est terminée par un merci émouvant, pour cette incroyable surprise: “Chaque détail lié à cela était très spécial et je serai toujours reconnaissant à ma famille d’avoir pris le temps de mettre cela ensemble pour célébrer mon 40e anniversaire.”

Il faut souligner que Kim Kardashian West, avait l’air spectaculaire avec une robe ajustée éblouissante en or, ce qui la favorise beaucoup, soit à cause de ses courbes marquées, de sa taille délimitée, du bronzage spectaculaire de sa peau, bref, tout Les détails de sa tenue d’anniversaire étaient fantastiques et nous pouvons être sûrs que Kim a eu le meilleur anniversaire de sa vie.