Le chanteur colombien Shakira qui a vendu plus de 70 millions de disques tout au long de sa carrière a acheté hôtels particuliers en Espagne, aux États-Unis, en Uruguay et aux Bahamas qui sont extrêmement impressionnants.

L’artiste de Barranquilla a toujours été très réservée dans sa vie personnelle, cependant, elle a des propriétés à Barcelone (Espagne), Miami (États-Unis) et Nassau (Bahamas) et ici nous vous montrons des détails sur certaines de ses maisons.

Les enquêtes menées par le département du Trésor espagnol sur le style de vie de la chanteuse de Barranquilla Shakira ont révélé certains de ses grands luxes.

Les propriétés en Europe et en Amérique, ainsi que des formations coûteuses pour préserver votre silhouette et d’autres types d’activités liées à votre vie glamour, font partie des dépenses mensuelles de Shakira, qui à Barcelone a deux manoirs luxueux.

L’une des maisons du chanteur à succès est située dans le quartier exclusif d’Esplugas de Llobregat, à Barcelone.

La propriété a environ 3800 mètres carrés et dans son infrastructure, il dispose d’une salle de sport, d’un court de tennis, d’une grande piscine, d’un cinéma et de salles de conférence.

Dans le quartier de Pedralbes, tout près du stade Camp Nou, domicile du Barcelona Football Club, se trouve l’autre propriété du couple composé de Shakira et Gerard Piqué, qui compte environ 1300 mètres carrés dans lesquels se détachent de grands espaces verts, deux piscines , salle de gym et cuisine panoramique.

Selon des sources très proches du couple, cette maison de Pedralbes a été le refuge choisi par l’artiste colombien pour passer la longue saison d’enfermement en Espagne.

Il est important de mentionner que Shakira a fait savoir à certaines occasions que son lieu de résidence est Nassau, la capitale et centre commercial des Bahamas, où, selon les recherches, il possède une propriété évaluée à environ 1,1 million d’euros, un aspect fondamental pour que le Barranquilla réalise vos documents en tant que résident dans ce lieu paradisiaque.

D’autre part, le luxe de Shakira atteint Miami, en Floride, où elle a un Manoir évalué à 11,6 millions d’euros et est situé face à la mer.

Comme indiqué, cette maison partage un quartier avec les maisons d’été de Jennifer Lopez, Calvin Klein et Matt Damon, cependant et malheureusement, malgré des tentatives de plus d’un an, la propriété n’a pas été vendue.

Malgré cette propriété d’été à Miami, on dit que Shakira Vous recherchez une nouvelle maison dans une zone plus centrale où, semble-t-il, vous passerez la plupart de votre temps.

De plus, selon les médias américains, la fortune de Shakira pourrait être supérieure à 300 millions de dollars, un montant qui la place parmi les femmes les plus puissantes du monde, selon le magazine Forbes en 2015 et que, à ce jour, la se classe parmi les artistes les plus riches.

Ensuite, selon les rapports, le Trésor espagnol a fait payer à Shakira plus de 35 millions d’euros pour des évasions présumées qu’elle a commises entre 2012 et 2014, où, selon un article paru dans El País, la chanteuse a passé plus de la moitié de l’année à Territoire espagnol, ce qui l’oblige à payer des impôts.

Les Mebarak ont ​​fait valoir qu’ils vivaient à Nassau, aux Bahamas, où Shakira a une résidence depuis 2007.

C’est une île qui serait à vendre pour près de 20 millions de dollars et la chanteuse a contribué à effectuer les paiements pour le service d’électricité, de gaz et d’énergie, faisant valoir son séjour, cependant, le Trésor a vérifié qu’une entreprise les payait et que chez elle. seuls ceux qui s’en occupent vivent.

Apparemment, les propriétaires de plusieurs îles à cet endroit seraient, en plus du Colombien, Alejandro Sanz et Roger Waters, ancien membre de Pink Floyd.

