Star des Golden Girls et icône d’Hollywood, Betty White célèbre aujourd’hui un anniversaire important et elle le fait en quarantaine. L’actrice et comédienne légendaire fête ses 99 ans le 17 janvier et a récemment raconté à Entertainment Tonight comment elle allait passer cette occasion mémorable.

“Qu’est-ce que je fais pour mon anniversaire? Courir un kilomètre chaque matin a été réduit par COVID, donc je travaille à faire rééditer The Pet Set et à nourrir les deux canards qui viennent me rendre visite tous les jours”, a-t-elle plaisanté. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, The Pet Set était une émission des années 1970, dans laquelle White mettait en lumière divers animaux et invitait beaucoup de ses amis amis des animaux à se joindre également.

Joyeux 99e anniversaire à Betty White! Avant de devenir la première dame de la télévision, Betty a conduit un camion de ravitaillement tout en servant dans les services volontaires des femmes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. #HappyBirthdayBettyWhite pic.twitter.com/SNo12Mijsq – US Naval Institute (@NavalInstitute) 17 janvier 2021

L’actrice légendaire et bien-aimée a également parlé à l’Associated Press de ses célébrations d’anniversaire, admettant que le fait d’avoir 99 ans signifie que personne ne lui dit jamais à quelle heure aller dormir. «Depuis que j’ai 99 ans, je peux rester éveillée aussi tard que je veux sans demander la permission», dit-elle. Un représentant de son équipe a également révélé que White prévoyait de se régaler de hot-dogs et de frites et nourrirait une paire de canards qui visitent fréquemment sa maison.

En discutant avec PEOPLE à propos de son anniversaire, elle a offert quelques conseils aux lecteurs, affirmant qu’elle avait trouvé l’un des secrets d’une longue vie: «avoir le sens de l’humour» à chaque instant. “Il suffit de regarder le côté positif et de ne pas s’attarder sur les inconvénients. Prend trop d’énergie pour être négatif Aussi, avoir un bon agent qui me tient occupé tout le temps”, a-t-elle plaisanté.

Faites défiler vers le bas pour lire quelques vœux d’amour partagés par les fans de White sur Twitter et jetez un œil à la carrière de Betty White sur quelques photos chéries.

Je l AIME! Meilleurs voeux Betty! ❤️❤️ – Jstev @ (@ Jstev1029) 13 janvier 2021

Joyeux anniversaire à la femme la plus chic et la plus drôle, j’adore. Woohoo! Allez Betty 🤗🙏. #HotinCleveland – Elena Trueba (@ ElenaTrueba100) 13 janvier 2021

Joyeux anniversaire Betty White 🎂 🥳 🎉 🎈 🎁 toujours aussi belle que jamais ❤ 😘 – Mama FINE (@ 55andwhat) 13 janvier 2021

@BettyMWhite Puissiez-vous voir beaucoup plus d’anniversaires Betty. Merci pour la joie que vous nous apportez depuis tant d’années. Le monde t’aime. ❤️ – yami (@YamiNadinefan) 13 janvier 2021

Joyeux anniversaire Mme Betty White. Votre humour m’a fait rire tant de fois. Comme j’ai besoin d’un peu de cet humour maintenant! Puissiez-vous vivre encore 99 ans et avoir la santé et le bonheur! Je vous remercie! 🤗💕🤗 – Em (@emorysmi) 13 janvier 2021

Je t’aime Betty, tu es une si grande actrice, merci pour tous les rires au fil des ans. En ce moment, je suis au lit COVID, la quarantaine est un frein, mais le simple fait de me souvenir de toutes vos drôles de lignes me fait sourire, j’ai 79 ans et j’étais là depuis le début. Restez en sécurité et que Dieu vous bénisse – Carol (@ Carol15883161) 13 janvier 2021

