Un autre des secrets qu’il a révélé Mara Patricia était qu’il avait un frère aîné qui est mort de leucémie à 33 ans, ce qui a conduit sa grand-mère Magda Carrasco, Maman et papa ont également souffert d’un cancer, alors elle est devenue très proche de sa sœur cadette, qu’elle considérait comme «ma petite poupée».

Un autre invité spécial du programme était Carla estrada, qui était également productrice pour Hoy et qui a dit que sa proximité avec elle était d’abord grâce à son mari et plus tard lorsqu’elle a rejoint les rangs de Televisa, ils ont également partagé de nombreux moments, comme la fête d’anniversaire.

«Quand elle est arrivée à Televisa, nous avons partagé beaucoup plus, elle était une femme formidable, elle était une castagnette, elle valait tout, elle a fait, dit et ce que j’aime le plus, c’est qu’elle a réalisé tous ses rêves, tout ce qu’elle voulait parce qu’elle était tenace, travailleuse, parce que j’ai toujours dit me voici et je l’ai fait », a-t-il partagé Karla.

Les fleurs n’arrêtent pas d’arriver au salon funéraire où Magda Rodríguez est surveillée. (Avec l’aimable autorisation de Vicky López)

Andrea Legarreta il a été très clair que les démonstrations d’affection ne sont pas inventées, que le show business s’est tourné vers des messages tels que Gloria Trevi, Paulina Rubio Oui Enrique Guzman; Il a également partagé qu’avant de découvrir qu’il restait un an de plus à Hoy, il avait l’intention d’aller à New York pour apprendre l’anglais.

Il a également été dit que Magda il ne considérait pas que le népotisme incluait toujours sa sœur Andrea et sa fille, fruit de sa relation avec Arturo Escalona, dans ses projets: “Il ne se souciait pas des critiques car c’était sa façon de soutenir et d’honorer sa famille”, a-t-il souligné Legarreta.