Voici comment Maribel Guardia avait 18 ans: la jeunesse éternelle!

Il ne fait aucun doute que l’actrice et animatrice Garde Maribel Elle est l’une des plus belles femmes et au fil des ans, elle a montré qu’il n’y avait aucune impossibilité de paraître sous son meilleur jour, car en plus de 60 ans, elle est toujours très belle.

Maribel Guardia est aimée et admirée par des millions de personnes, gagnant une place dans le cœur des Mexicains pour sa carrière artistique, sa personnalité, sa beauté et sa jeunesse éternelle.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la Costaricaine a commencé sa carrière de mannequin en 1978 et depuis lors, elle a séduit d’innombrables personnes pour son esthétique; Cependant, maintenant qu’elle a 61 ans, il semble qu’elle a été touchée par les dieux, car bien que l’inévitable passage du temps soit noté, la vérité est qu’elle est vraiment belle et avec un corps que plusieurs vingt ans aimeraient déjà.

Cependant, il y a toujours eu la question de savoir à quoi ressemblait Maribel et grâce aux réseaux sociaux, qui servent également à archiver des documents, une photo de l’ex-femme de Joan Sebastian est apparue lorsqu’elle est apparue dans Miss Univers de 1978.

Ce concours a eu lieu au Mexique, recevant la reconnaissance en tant que Miss Photogenic, un prix bien mérité, car c’est précisément sa beauté qui a capturé des personnes importantes qui l’ont conduit à la gloire.

A 18 ans sûrement Maribel Elle n’avait pas l’idée lointaine d’avoir l’arrangement esthétique étrange, puisque sa beauté naturelle ne l’exigeait jamais, car à cette époque, elle portait un corps plus élancé et raffiné.

C’est à cette époque que dans le pays voisin, sa beauté et son allure impressionnantes sont devenues connues, raison pour laquelle Televisa lui a immédiatement offert une bourse pour étudier au Centre d’éducation artistique et aujourd’hui, 40 ans plus tard, Maribel Guardia maintient son corps. et les femmes meurent d’envie d’avoir leur prescription.

Et c’est ainsi qu’au début des années 90, le Costa Rica était déjà une célébrité au Mexique et admiré par des millions de personnes.

Il est à noter que bien qu’elle vante parfois ses photographies de jeunesse, elle a montré qu’elle est comme les bons vins.

De ses débuts à 2020, elle seule sait vraiment combien de chirurgies elle a subies, les routines difficiles qu’elle subit chaque jour lors de l’exercice et le bon esprit de travailler et de rester active, car grâce à cela Maribel, est sans aucun doute un véritable exemple à suivre pour de nombreuses personnes.

Cependant, ces derniers jours, la présentatrice du programme Hoy l’a fait une fois de plus et a déclenché plusieurs rumeurs sur une nouvelle opération cosmétique pour affiner son visage.

Il y a quelques jours, il a partagé une photo où il porte une tenue très hivernale avec des bottes noires hautes aux genoux assortie à une minijupe en laine avec une veste de la même matière dans les tons noir et blanc.

Cependant, sur cette photo, ce qui a attiré notre attention, c’est son visage, car son visage est extrêmement net, ce qui pourrait être dû au maquillage, à l’effet de la lumière ou à tout autre détail similaire.

Et ce fait a soulevé des soupçons parmi les utilisateurs des réseaux sociaux qui pensent que la belle Maribel Il a peut-être eu recours à une nouvelle chirurgie esthétique pour affiner son visage.

Jusqu’à présent, on ne sait pas avec certitude si elle a eu recours à une autre procédure cosmétique, cependant, il est clair qu’elle a l’air vraiment splendide pour son âge et continue d’être l’une des personnalités les plus aimées d’Amérique latine.

