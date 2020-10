La PlayStation 5 de Sony sera lancée le 12 novembre aux États-Unis à partir de 399,99 $. Ce prix vous donnera l’édition numérique de la console qui n’a pas de lecteur de disque Blu-ray. Si vous voulez un lecteur de disque pour lire des jeux PS5 sur disque, des films Blu-ray 4K et des jeux PS4 qui peuvent finir par être compatibles, il existe une version plus grande de la console qui en a pour 499 $.

Les précommandes sont maintenant disponibles, mais cela ne signifie pas que vous pourrez en trouver une. Le stock qui était disponible chez des détaillants tels qu’Amazon, GameStop, Best Buy, Target, Sam’s Club et Walmart allait et venait incroyablement vite. Ça a été tout un fiasco. Ce sont les magasins les plus susceptibles d’avoir plus de précommandes en stock sur la ligne, donc aussi improductif que cela puisse paraître, vous voudrez peut-être revenir de temps en temps pour voir si vous avez de la chance. Espérons que les choses ne se calmeront pas longtemps. Mais bon, c’est 2020, donc c’est peu probable.

Pour être plus utile, nous essaierons de tenir cet article à jour avec des nouvelles de plus de stock à venir aux détaillants comme comment le mardi 13 octobre à 14 h HE, Antonline proposera des packs PS5 en précommande via son site.

PlayStation 5 (avec lecteur de disque): Amazon, Walmart, GameStop, Target, Best Buy, B&H Photo, Sam’s Club

PlayStation 5 (édition numérique sans lecteur de disque): Amazon, Walmart, GameStop, Best Buy, Target, Photo B&H

Gardez simplement à l’esprit que le stock s’est épuisé très rapidement, donc si vous avez une console dans votre panier, je vous recommande vivement de passer la commande. Si vous souhaitez plus de mises à jour minute par minute, l’utilisateur de Twitter Wario64 a été très utile en fournissant des mises à jour lorsque les détaillants obtiennent plus de stock en précommande.

Mise à jour 16 h 24 HE, 17 septembre: B&H Photo a fourni un lien pour la version numérique de la PS5 qui finira par se transformer en lien de précommande, je l’ai donc mis dans cet article. Aucun mot pour l’instant sur le moment où le stock sera disponible à la commande.

Mise à jour à 15 h 52 HE, le 8 octobre: Ajout d’un lien vers Antonline, car ils prétendent proposer des packs PS5 en précommande le 13 octobre à 14 h HE.