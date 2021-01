Voici comment votre compte WhatsApp peut être volé. | Pixabay

Ces derniers jours, ils ont commencé à tromper les gens avec de faux messages où ils avertissent qu’ils peuvent annuler leur compte WhatsApp et ici, nous vous dirons comment cela se passe et ce que vous devez faire.

Les cybercriminels ne manquent sans aucun doute pas une occasion de mener des attaques et de tromper les internautes et c’est pourquoi ils profitent des plateformes les plus utilisées.

Justement, plusieurs utilisateurs en Colombie ont dénoncé à travers les réseaux sociaux une nouvelle modalité qui cherche voler des comptes de whatsapp.

Les attaquants utilisent les messages de vérification du compte pour pouvoir saisir le compte et conserver les informations stockées dans l’application et en fait ces événements avaient déjà été alertés par la société de cybersécurité Panda.

Il est à noter que leur fonctionnement est le suivant: l’utilisateur reçoit un message via WhatsApp d’un compte qui prétend être un contact du service technique pour l’application.

Dans la communication, la personne est informée qu’elle doit confirmer si le numéro de téléphone du compte est lié à la carte SIM que l’utilisateur possède actuellement.

Pour cela, ils indiquent dans le message à la personne qui doit les transmettre via le chat le code à quatre chiffres qu’ils recevront dans la journée par SMS.

Sinon, ils indiquent à l’utilisateur que son compte sera malheureusement annulé et il sera activé pour qu’un autre utilisateur puisse l’utiliser avec ce numéro.

Une fois que la personne a fourni le code, les criminels ont accès au compte à partir d’un autre appareil, de sorte qu’ils ne peuvent pas continuer à l’utiliser à partir de leur appareil mobile.

Avec cela, les attaquants peuvent accéder à la liste de contacts de l’utilisateur et les contacter en se faisant passer pour la victime.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Ainsi, dans certains cas, les cybercriminels se font passer pour l’opérateur de téléphonie mobile, mais ils utilisent la même modalité.

De plus, les experts en cybersécurité soulignent que pour éviter de tomber dans ce type d’escroquerie, il est important de passer en revue les messages et d’ignorer ceux qui proviennent d’un numéro inconnu et lorsqu’il s’agit de comptes d’entreprise, l’application notifie qu’il s’agit d’un contact professionnel.

De plus, si vous êtes averti d’un problème, contactez d’abord directement les lignes ou canaux officiels et informez-les du message que vous avez reçu.

En revanche, quelque 25 millions d’utilisateurs se sont inscrits sur la plateforme de messagerie Telegram ces derniers jours, ceci en réaction à l’annonce de son concurrent WhatsApp qu’il partagera plus de données avec sa société mère, Facebook.

Et il semble que les utilisateurs qui les rejettent ne pourront pas accéder à leurs comptes à partir du 8 février.

Le groupe cherche ainsi à rentabiliser sa plateforme en permettant aux annonceurs de contacter leurs clients via WhatsApp, voire de vendre directement leurs produits, comme c’est déjà le cas en Inde.

Il est à noter que cette annonce a également eu des conséquences pour une autre application de messagerie, Signal, qui depuis la semaine dernière figure sur la liste des plateformes les plus téléchargées sur les plateformes Apple Store et Google Play dans plusieurs pays.

C’est ainsi que l’application fondée en 2013 par les frères Pável et Nikolái Dúrov, créateurs avant le populaire réseau social russe VKontakte, Telegram affirme que la sécurité est sa priorité et refuse généralement de collaborer avec les autorités, ce qui signifie bloquer les tentatives. dans certains pays, notamment en Russie.

Cela a permis aux gens de se sentir beaucoup plus en sécurité lorsqu’ils utilisent cette application susmentionnée et que les utilisateurs de WhatsApp migrez-y.

Cela peut vous intéresser: WhatsApp saura ce que vous achetez dans l’application! Tout découvrir