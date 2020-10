En 2015, l’écrivain bien-aimé et à succès Terry Pratchett est décédé après une longue détérioration de sa santé. Quelques années plus tôt, il avait laissé son héritage entre les mains de sa fille Rihanna: Discworld. En avril 2020, il a été confirmé que l’univers fantastique de Pratchett serait adapté pour la télévision dans une série réalisée par BBC America.

La série télévisée s’appellera The Watch. Sa première saison comprendra 8 épisodes, dans lesquels ce qui s’est passé dans le premier livre de la saga sera résumé. Mundodisco a 41 romans publiés à ce jour. Il se concentre sur les événements qui se sont produits sur un monde plat soutenu par quatre éléphants, qui à leur tour, s’appuient sur la carapace de la tortue stellaire Great A’Tuin. Ce n’est pas la première fois que les romans sont adaptés à d’autres médias, comme les pièces de théâtre, les jeux de société et les jeux vidéo.

Le casting de The Watch est dirigé par Richard Dormer comme Sam Vimes, Lara Rossi comme Lady Sybil Ramkin, Samuel Adewunmi comme Carcer Dun, Marama Corlett comme Angua, Adam Hugil comme Carrot et Jo Eaton-Kent comme Cheery, entre autres.

Comme la figure du showrunner Simon Allen Et, bien que nous n’ayons pas de date de sortie spécifique, son enregistrement sur IMDB indique que ce sera dans ce 2020.

L’univers fantastique de Terry Pratchett

L’écrivain britannique Terry Pratchett a été renvoyé en grande pompe en raison de son importance dans la littérature fantastique. Son impact sur la littérature est tel qu’en 1998 Il a reçu la médaille de l’Ordre de l’Empire britannique. Un an plus tard, il a reçu un doctorat honorifique en littérature de l’Université de Warwick et, en 2001, le même diplôme honorifique de l’Université de Portsmouth. En 2009, il a reçu le titre de Chevalier de l’Empire britannique et est devenu Sir Terry Pratchett.

Une grande partie des adaptations télévisées de Discworld ont été des séries animées. La montre se concentrera sur la ville d’Ankh-Morpork. Il est à noter que l’adaptation récente d’une autre de ses œuvres, Good Omens, est une série basée sur le livre écrit avec Neil Gaiman. Cela a été fait par Amazon Prime Video.

