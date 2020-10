Le court métrage est ce format de film injustement sous-évalué. Les cinéphiles pro dévorent les longs métrages et chapitre après chapitre de séries télévisées comme s’il n’y avait pas de lendemain pour en voir plus, soit en se rendant dans les salles commerciales, soit sur les plateformes de streaming qui ont proliféré ces derniers temps pour le plus grand plaisir du consommateur. Mais aussi de l’industrie cinématographique et des professionnels qui, comme ils le peuvent, gagnent leur pain dans son ombre: comme l’a dit le réalisateur basque Álex de la Iglesia lors du récent festival de Sitges, «l’offre a été grandement améliorée et il y a plus de travail que jamais ».

The Luggage pivote entre le surnaturel et la pure folie, avec une planification appropriée, des rebondissements intéressants et un Mo Tzu-yi qui travaille dur en tant que pauvre Chih.

Si la situation du court métrage est celle de l’abandon dans les circuits des festivals, les récompenses des académies d’État et parmi les lianes enchevêtrées de la jungle dans lesquelles les plateformes vidéo telles que YouTube, Vimeo et compagnie ont dérivé, les distributeurs et les sociétés de streaming devraient agir en la matière. Par exemple, projeter un court avant chaque long métrage dans les salles comme c’est le cas avec Pixar, et les inclure massivement dans le catalogue de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, etc. De cette manière, en outre, les gagnants de festivals tels que Sitges 2020 ils seraient beaucoup mieux connus.

Dans sa fantastique section officielle et pour le jury composé des réalisateurs Víctor García (Return to House on Haunted Hill) et Borja Crespo (#Sequence), l’actrice Juana Acosta (Vernon Subutex) et les producteurs María del Puy (Mother) et David Matamoros (El Hoyo), le gagnant du meilleur court métrage du genre a été The Luggage (2020), par le Taiwanais Tsai Yi-fen, scénariste de films comme Miao Miao (Cheng Hsiao-tse, 2008) ou Finding Anthony (Chu Chia-lin, 2012) et de la série The Ghost Bride (Anwari Ashraf, depuis 2020) et de la mini-série Kill for Love (Wang Pan- yun, 2020).

La chose la plus attrayante à propos de Rutina: l’interdiction est sa conception des modèles du monde dans lesquels vivent des personnages d’apparence délicieusement élaborée

Bien que cela commence par des excès dramatiques et un certain arbitraire dans les visions de l’au-delà, il parvient à se composer et à donner un bon ton alors qu’il pivote entre la folie surnaturelle et pure, avec une bonne planification, des rebondissements intéressants et un effort Mo Tzu-yi (Roseki) dans la peau du pauvre Chih. Mais dans cette catégorie, il a mérité une mention spéciale Routine: L’interdiction (2020), science-fiction dystopique en stop motion fait par Samuel Ortí Martí, déjà vétéran de ces luttes pour d’autres courts métrages comme Encarna (2003), The Werepig (2008) ou Vicenta (2010) et le long Pos eso (2014).

Malgré le peu de développement de sa prémisse, et il n’a pas besoin d’aller plus loin car il est déjà fort dans sa narration anecdotique, ce qui est vraiment séduisant c’est son design de production, des modèles du monde dans lesquels certains personnages d’apparence magnifiquement conçu. Au contraire, il semble difficile de comprendre que les responsables de la section Nouvelles Visions, l’acteur Younes Bachir (Zone hostile), le directeur de la photographie Juan Sebastián Vásquez (Callback) et la programmatrice du festival Silvana Fiorese, ont opté pour Distant light, Part 1: Les desventurades, le cinquième court métrage de Santiago Reale (2020).

Parce que ce n’est rien de plus qu’une proposition situationnelle prétentieuse, conceptuellement vide, sans un minimum d’intérêt et avec une voix off qui se veut profonde dans ses mots mais qui reste creuse jusqu’à ce que l’écho qui l’entoure se réveille, qui ne va nulle part et vous ne voulez même pas y aller; faites ce que font Walter Rodríguez (Marilyn) et Alián Devetac (Le troisième rivage) en tant que Worm et Henry, les personnages principaux. Maintenant, on comprend les raisons du cinéaste Paul Urkijo (Errementari) et David Jordán et Sara Lopo, réalisatrice et coordinatrice du Festival de Sitges, de choisir Horrorscope (2019), par Pol Diggleret lui décerner le prix Brigadoon Paul Naschy.

L’animation du montion d’arrêt salé de Red Rover contient une curieuse torsion de son martien

L’idée métacinématographique comique de ce court métrage, à laquelle le réalisateur en ajoute neuf depuis Director’s Cut (2015), est ingénieuse en soi, et à la fois la mise en scène et la composition audiovisuelle pour le réaliser, d’une grande précision et d’une pertinence évidente. . Mais son gros problème est que les blagues qui la dessinent sans relâche n’ont pas le même esprit, et sont plus loufoques qu’autre chose. Et enfin, le troisième court par Astrid Goldsmith, auteur de Quarantine (2018), a remporté le prix correspondant dans la section Carnet JOVE. Est intitulé Rover rouge (2020) et son animation de montion d’arrêt salé contient une curieuse torsion de son martien.

L’article Voici comment sont les courts métrages gagnants au Festival du film fantastique de Sitges 2020 a été publié dans Hipertextual.