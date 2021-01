g

Une peau digne d’ossip est tout ce que nous voulons.

On exfolie, on pèle, on frotte, on tonifie, on hydrate, le tout dans l’espoir d’atteindre la Mecque d’une peau divinement souple et éclatante.

Le genre de peau qui vous fait paraître dix ans plus jeune, injecte un ressort dans votre pas lorsque vous trottinez dans la rue et amène les gens à vous demander ce que vous avez fait différemment.

Alors que beaucoup d’entre nous chercheront des marques cultes riches en parfums, en alcool et en conservateurs pour résoudre nos problèmes de peau, il existe une vague de marques qui mélangent tout simplement les ingrédients de Dame Nature dans le but d’éradiquer les problèmes de peau. C’est du véganisme, pour la peau.

Et bien que renoncer à notre verre de Primitivo du soir en l’honneur de janvier sec pourrait être un peu long, s’inscrire à un mois de beauté à base de plantes avec «Veganuary» sonne comme une promenade dans le parc. Et c’est parce que ça l’est.

En effet, il existe une légion de marques qui utilisent des ingrédients totalement éthiques, végétaliens et entièrement naturels, et ce qui est mieux, c’est qu’ils fabriquent également leurs produits respectueux de la planète à la main à Londres, ce qui signifie qu’ils ne l’ont pas été. volé à l’autre bout du monde avant d’atterrir sur l’étagère de votre salle de bain.

Ce sont les marques de beauté végétaliennes nées et élevées à Londres à connaître.

Kankan

(Kankan)

Marque de l’Est de Londres et nouvel enfant sur le bloc La devise de Kankan, «Low on Waste. Big on Pleasure »est une raison suffisante pour y prêter attention.

Lancée par des amis londoniens Eliza Flanagan et Mary McLeod, la marque a pour mission d’éradiquer les plastiques à usage unique de la catégorie des produits de soins personnels. Tous ses lavages pour le corps, les mains et les bébés délicieusement parfumés sont livrés dans une canette en aluminium recyclable (Kankan, geddit?), Que vous pouvez simplement verser dans la bouteille que vous avez déjà ou, si vous avez besoin d’un nouveau, Kankan vous propose la possibilité d’ajouter une bouteille en verre pour toujours à votre sac. Le lavage n’a jamais été aussi agréable ou agréable.

Produit héros: Étant donné que notre amour oh-so-2020 de se laver les mains devrait continuer bien cette année aussi, jetez un œil au lavage des mains Mandarin et Clary Sage de Kankan. Cela laissera à vos pattes une sensation – et une odeur – fraîche comme une marguerite.

Botaniques de quartier

(Botaniques du quartier)

Le pilier de l’Est de Londres, Neighborhood Botanicals, n’est pas seulement de l’herbe à chat Instagram (dites bonjour à son emballage fabuleusement rétro et digne de ce nom), mais ses produits sont également très efficaces.

Lancée par l’ingénieur du son Micaela Nisbet en 2017, la marque s’est inspirée de son éducation sur les plages de Nouvelle-Zélande et d’Australie, où elle a été étouffée dans des herbes médicinales et des huiles naturelles dès son plus jeune âge. La gamme offre des résultats véritablement lumineux dans un emballage entièrement recyclable – quoi de mieux?

Produit héros: Remplie de vitamines E et C éclaircissantes, l’huile pour le visage Daily Glow est une multitude d’antioxydants puissants pour aider à réveiller votre visage. Lever et briller!

Sœur & Co.

(Sœur & Co.)

Sister & Co., basée à Shepherd’s Bush, a été conçue lorsque sa fondatrice, alors avocate, Sophie Thompson a reçu l’ordre de laver sa peau problématique avec de l’huile de noix de coco brute, après un voyage en Inde. De retour à Blighty, elle a décidé de créer sa propre gamme de beauté naturelle, ce qui a conduit à la création de Sister & Co en 2015.

L’année dernière, suite à un nouveau lancement, Thompson a pris la décision de retirer la marque de tous ses partenaires détaillants, afin de pouvoir facturer moins de 20 £ pour chacun de ses produits. Son objectif? Démocratiser la catégorie bain et corps.

Produit héros: Sa bougie propre à la cire de coco au parfum Rosa est non seulement rechargeable, mais sent aussi le paradis. La marque vise également à autonomiser les femmes avec ses mèches; les illustrations sur leurs pots sont toutes réalisées par des illustratrices en plein essor, et 1 £ de chaque bougie vendue est reversé à l’association caritative de lutte contre la violence domestique, Solace Women’s Aid.

Alchimie verdoyante

(Alchimie verdoyante)

Ce héros d’origine britannique est là pour revoir votre heure de bain avec sa gamme de produits de bain bio, tous fabriqués en petits lots.

Lancée à Honor Oak en 2018 par la stratège publicitaire brûlée Vivien Leung, Verdant Alchemy est née de la prise de conscience de Leung que son bain nocturne était devenu le seul endroit où elle pouvait s’éteindre et faire le point. Elle a découvert une lacune sur le marché des produits naturels pour le bain et la douche qui promettent de stimuler votre corps et d’élever votre esprit et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Produit héros: Si vous, tout comme le reste du pays, avez constaté que la pandémie a bouleversé votre rythme de sommeil, regardez les sels de bain Drift Off de Verdant Alchemy pour vous aider à faire exactement cela. Un simple trempage de vingt minutes dans le délicieux mélange d’huile de magnésium, de lavande et de vétiver précédera le meilleur sommeil que vous ayez eu depuis un moment. Aaaaand, détends-toi.

Montamonta

(Montamonta)

Tout Hackney-ite digne de ce nom reconnaîtra les lavages et crèmes pour les mains cultes de Montamonta dans les salles sacrées de Mare Street Market, mais étant donné que nous sommes prêts à #StayHome pour le prévisible, pourquoi ne pas inaugurer la bonté qui aime les mains domicile?

La marque a été fondée en 2015 par Montague Ashley-Craig, scientifique cosmétique née à Glasgow, après avoir été invitée par son amie à créer un savon et une crème pour les mains sur mesure pour son bar à cocktails, le White Lyan à Hoxton.

Ashley-Craig s’est appuyée sur son expérience de travail dans le développement de produits chez Cowshed et Aesop pour les fabriquer, et tandis que le White Lyan a fermé ses portes en 2017, Montamonta n’a cessé de se renforcer. Sa gamme de produits comprend désormais des nettoyants pour le visage, des huiles et des gommages corporels, ainsi que ces premiers lavages et crèmes pour les mains.

NINI Organics

(Gamme complète de NINI Organic (NINI Organics) / NINI Organics)

NINI Organics est né de son fondateur, la lutte d’Alex contre la peau post-acnéique, où il a découvert que sa prescription de Roaccutane l’avait dépouillé de son hydratation et de sa luminosité. Il a fondé l’entreprise avec sa sœur Nicole et s’est mis à créer des produits utilisant principalement des ingrédients bruts et actifs qui raviveraient sa peau, tout en adhérant à ses propres principes végétaliens.

Tous ses produits sont fabriqués dans l’atelier de la marque à Wood Green, juste à côté de la boutique NINI Organics, qui est basée dans une enclave d’entreprises créatives indépendantes.

La marque propose également ce qu’elle a appelé The Green Switch, qui offre aux clients la possibilité d’avoir une consultation individuelle avec Alex via Zoom, au cours de laquelle il analysera votre régime de soins de la peau actuel et fera des suggestions sur la façon dont vous pouvez obtenir une peau plus verte. et une routine plus propre.

Produit héros: Les critiques en ligne parlent d’elles-mêmes, mais l’huile de désintoxication sent non seulement le paradis, mais elle est également instantanément absorbée par la peau et fait des merveilles sur une myriade de problèmes de peau. Il n’est pas étonnant que ce soit aussi le produit le plus vendu de NINI.

Soins de la peau Tropic

(Tropicskincare)

Tropic a commencé sa vie comme un seul produit, un gommage corporel fait maison vendu dans un étal du marché de Greenwich le week-end lorsque la fondatrice, Susie Ma, n’avait que 15 ans. Après son apparition dans The Apprentice en 2011, Ma a reçu un investissement considérable de Lord Alan Sugar, faisant de Tropic la seule société d’apprentis finaliste dans laquelle il a investi à ce jour.

La marque propose désormais 100 produits de soins de la peau et cosmétiques végétaliens, tous fabriqués à la main dans leur siège de beauté basé à Surrey, et tous s’inscrivent dans la philosophie de la marque «Pure». Honnête. Efficace.’ Comme s’il ne suffisait pas que leurs produits de beauté cultes soient vegan, ils ont également dévoilé en 2015 leur éco-collection, qui utilise des emballages innovants pour réduire l’empreinte carbone de Tropic.

Produit héros: Leur vernis rafraîchissant Body Smooth est l’exfoliant des rêves – non seulement c’est leur produit fondateur, mais il est également resté leur plus populaire. Qui savait qu’une telle lueur pouvait provenir d’un petit pot et d’un bon gommage?

Plénaire

(Les produits les plus vendus de Plenaire / Plenaire)

Plenaire, marque de beauté respectueuse du millénaire, fait en sorte que les jeunes soient éthiques dans leurs choix de beauté. Son nom est dérivé de l’expression française En plein air, qui signifie «en plein air» et résume bien le mouvement que la marque tente de pionnier: la beauté transparente et éthique.

Plenaire a été fondée par Namrata Kamdar, une accro de la beauté, qui s’est avérée être un antidote à l’approche non personnalisée des conglomérats de beauté qui dirigent actuellement le perchoir de la beauté. Les produits unisexes de la marque de beauté végétalienne sont tous fabriqués dans le nord de Londres et sa campagne progressive utilise de jeunes mannequins masculins et féminins, le public qu’ils espèrent engager dans un dialogue sur le soin et la nutrition holistiques de leur peau.

Produit héros: Leur pâte violette vous fera regretter chaque centime que vous avez dépensé en bâtonnets au fil des ans. Endormez-vous avec elle sur vos imperfections et au moment où vous vous réveillerez, vous serez prêt à briller.

Dizziak

(Dizziakveganbeautybrands)

Dizziak a été créé par Loretta De Feo, ancienne collaboratrice de Stylist Magazine et de The Pool Beauty, comme un «aphrodisiaque» pour les cheveux. Le shampooing et le revitalisant non sexistes sont nés de la frustration de De Feo à moitié nigériane et à moitié italienne face aux produits de la pharmacie grand public qui ne lavaient pas et ne nourrissaient pas correctement ses cheveux épais et bien sûr.

Les ingrédients clés de Dizziak sont la protéine de quinoa, l’huile de babassu, l’inca inchi et l’huile de noix de coco et d’argan et ils sont tous fabriqués à Londres, la ville natale de De Feo.

Produit héros: Il n’y a rien de tel qu’un revitalisant en profondeur, et rien de tel qu’un revitalisant en profondeur. C’était le premier produit lancé par Dizziak et il restaure l’hydratation de tous les types de cheveux. Premièrement, ça marche et deuxièmement, ça sent assez bon pour être mangé. Inscrivez-nous.

Botanique

(Élixir Skinclear de Botanycl / Botanycl)

Ayant traité de l’acné pendant des années, mais sans aucun produit capable de nettoyer sa peau efficacement, Caroline Sims s’est tournée vers des études scientifiques et des témoignages pour créer un supplément qui fonctionnerait pour guérir correctement et raviver sa peau. Cette recherche l’a menée à des ingrédients naturels à base de plantes, qu’elle a ensuite combinés pour créer ses suppléments Skinclear Elixir. Fabriquées à Londres, les capsules végétaliennes contiennent des plantes actives pour nettoyer la peau de l’intérieur vers l’extérieur.

Produit héros: Les comprimés Skinclear Elixir sont livrés en un mois et, après en avoir pris deux par jour, la texture de la peau est nettement améliorée. Ses suppléments végétaliens de vitamine D3 sont également brillants.