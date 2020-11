Voici les premières que Netflix a pour vous aujourd’hui | INSTAGRAM

Oncle Netflix nous a tellement habitués à ce qu’il publie pratiquement tous les jours toutes sortes de contenus audiovisuels, donc, ces dernières semaines, il a fait sensation auprès de ses abonnés, car après quelques jours sans nouvelles dans le vaste catalogue de la plateforme, Ce mercredi 11 novembre, quelques productions parfaites pour profiter du confort de nos maisons viennent à l’application.

Comme nous l’avons mentionné précédemment dans d’autres notes, le Catalogue de la célèbre plateforme de streaming est en constante évolution, soit parce que du contenu exclusif produit à l’origine par Netflix est ajouté, soit de la même manière, certains titres célèbres d’autres maisons de production qui ont un accord avec l’entreprise, quel que soit le cas, la liste varie toujours afin de répondre aux besoins de son public diversifié.

C’est pour cette raison que nous avons toujours un mouvement avec le titres disponibles, puisque Netflix cherche à plaire à ses utilisateurs en proposant du contenu pour tous les goûts et tous les âges, des dessins animés, des anime, des films de famille, de l’action et même des documentaires.

A cette occasion, rien que pour aujourd’hui, 11 novembre 2020, nous aurons 3 nouvelles productions cinématographiques qui sont disponibles pour être appréciées à partir de maintenant, donc, si vous n’aviez pas prévu de voir quelque chose aujourd’hui, ou si vous souhaitez apprécier de nouveaux contenus pour vous divertir pendant un moment, nous vous recommandons les versions suivantes.

“Une reine est née”, série originale de Netflix, raconte l’histoire de “Gloria Groove” et “Alexia Twister”, Gloria Groove et Alexia Twister, des personnalités qui aident un groupe de six artistes à trouver la confiance dont ils ont besoin pour éblouir tous sur scène dans leur version drag.

La série créée par Gustavo Mello et Mari Nune, promet de suivre les milliers d’émotions que ces six personnes rencontreront chaque jour, ainsi que les drames qui surviennent au fur et à mesure que l’histoire avance, nous pourrons assister à l’évolution des six personnalités, donc ce sera sûrement une série intéressante à ne pas manquer.

D’autre part, il y a aussi la première de “The Liberator”, où nous citerons l’histoire et les aventures qu’une escouade de soldats diversifiée, dévouée et coriace qui mène l’invasion alliée de l’Italie pendant la Seconde Guerre mondiale vivra, et, comme La plateforme de streaming dit dans la description de la série, l’intrigue est basée sur des événements réels.

Il est à noter que, jusqu’à présent, ce titre est l’un des projets télévisuels les plus curieux et hétérodoxes de ces dernières années, au point qu’il était sur le point de ne pas être achevé et n’a survécu que grâce au fait que ses créateurs ont osé innover. , puisqu’il s’agira d’un hybride entre l’animation réelle et l’animation numérisée.

Scénarisé par Jeb Stuart (La Jungle de cristal et les Vikings) et basé sur le livre non romanesque du même nom d’Alex Kershaw, il raconte un chapitre fondamental de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale: la libération du camp de concentration de Dachau. , dans lequel la réponse des troupes américaines a été remise en question et une vengeance aveugle contre les soldats allemands a été discutée.

Enfin, comme troisième première, nous aurons le documentaire “Midday Cowboy”, qui traitera du thème d’un poète populaire qui disparaît mystérieusement, les traces laissées par sa vie intense amènent un journaliste à se lancer dans une recherche effrénée.

Il a été vu pour la dernière fois en 2008, lors de la recherche de sa localisation actuelle, des poètes, des détectives professionnels, des membres de la famille et des amis se croisent avec d’autres hommes et femmes qui veulent retrouver leurs proches perdus dans le pays des 50 000 disparus.

Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau contenu et que vous êtes à votre goût.