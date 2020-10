Huawei a annoncé hier le Mate 40 Pro, et nous en avons maintenant un en main. Il n’est peut-être pas facile de recommander des téléphones Huawei en dehors de la Chine, car les sanctions ciblées de l’administration Trump l’ont empêché de travailler avec des entreprises américaines comme Google, mais des appareils comme le P40 Pro Plus et le Mate 30 Pro de l’année dernière ont un matériel aussi impressionnant que toute autre chose. sur le marché mondial des smartphones.

La situation ne devrait pas être différente avec le nouveau Mate 40 Pro. Il s’agit probablement de l’appareil le plus avancé de Huawei à ce jour, même s’il reste des questions sur la mesure dans laquelle l’entreprise est réellement en mesure de le fabriquer.

Je pensais que le Mate 30 Pro était le plus beau téléphone sorti en 2019, et le Mate 40 Pro s’appuie sur cette conception. L’unité que j’ai est dans le coloris «Mystic Silver», dont Huawei fait la promotion la plus importante. C’est beaucoup plus inhabituel que son nom ne le laisse entendre – le dos est en verre dépoli, mais il y a un effet kaléidoscopique où le téléphone scintille de différentes couleurs en fonction de la lumière. Cela semble très bien.

Le module de caméra est circulaire, comme c’était le cas l’année dernière, mais cette fois, les objectifs sont disposés en anneau autour du logo Leica. Je pense que j’ai préféré un peu mieux l’effet brillant bicolore du Mate 30 Pro, mais Huawei dit que le modèle de cette année a été inspiré par un trou noir, alors faites-en ce que vous voulez. C’est toujours un appareil attrayant par derrière.

Sur le devant, l’encoche a été larguée au profit d’une découpe perforée double largeur pour les deux caméras selfie. L’écran OLED est un peu plus grand cette année à 6,76 pouces, et il a toujours les courbes «cascade» à 88 degrés sur les bords, que Huawei appelle un écran «horizon».

Ces bords signifient que le bouton d’alimentation sur le côté est toujours repoussé plus vers l’arrière que sur la plupart des autres téléphones. Contrairement au Mate 30 Pro, cependant, Huawei a trouvé cette fois de la place pour les boutons de volume physique, ce qui devrait être une amélioration de la convivialité.

Dans l’ensemble, le Mate 40 Pro ressemble à un autre téléphone phare Huawei physiquement et techniquement impressionnant, et j’ai hâte de découvrir ce que la société a réussi à réaliser – en particulier avec l’appareil photo et le nouveau processeur Kirin 9000. Le logiciel, bien sûr, sera une toute autre affaire. Restez à l’écoute pour un examen complet.