Les consoles Xbox Series S et Series X seront toutes deux disponibles à partir du 10 novembre, et vous pouvez vous assurer que vous en aurez une le jour du lancement en passant une précommande maintenant. La Xbox Series S, une alternative plus petite et moins puissante à la série X sans lecteur de disque et 512 Go de stockage SSD, coûte 299,99 $. La Xbox Series X est la console de nouvelle génération phare de Microsoft, beaucoup plus grande, avec un GPU plus puissant que la série S, doubler le stockage en un SSD de 1 To et un lecteur de disque Blu-ray 4K. C’est 499,99 $.

La nouvelle manette sans fil Bluetooth à 59,99 $ de Microsoft, dotée d’un port de chargement USB-C et d’un nouveau bouton Partager pour capturer des écrans et des clips, peut être précommandée sur le Microsoft Store, Target, Walmart et Best Buy, également avec une date de sortie le 10 novembre.

Un tas de détaillants ont des pages pour les nouvelles consoles, y compris Amazon, Target, Walmart, le Microsoft Store, Best Buy, GameStop, Newegg, et si vous avez des abonnements, Costco et Sam’s Club. Mais les précommandes ont été épuisées depuis leur première augmentation. cependant, vous aurez une autre chance d’obtenir une précommande chez Antonline, un site qui prétend avoir des offres groupées disponibles en précommande à partir du mardi 13 octobre à 14 h HE.

Xbox Series S

La Xbox Series S coûte 299,99 $. Comparé à la série X, il est beaucoup plus petit, moins puissant et dispose de la moitié de la quantité de stockage SSD intégrée. Il lui manque également un lecteur de disque.

Xbox Series X

La Xbox Series X est la console phare de Microsoft, servant de son option la plus puissante (et la plus grande) qui coûte 499,99 $. Alors que la série S vise des performances 1440p fluides, la série X se concentre sur un gameplay 4K rapide.

Si vous essayez de choisir entre la Xbox Series S ou la Series X, mon collègue Tom Warren a couvert tous les aspects des deux consoles sur lesquels on pourrait s’interroger. Par exemple, la Xbox Series S retiendra-t-elle les jeux de nouvelle génération? De plus, à quel point la Xbox Series X est-elle plus petite que la Series X? Voici un aperçu détaillé du matériel de la série X.

Au lieu de payer le prix total à l’avance pour chaque console, vous pouvez payer un versement mensuel pour l’une ou l’autre via le plan Xbox All Access. C’est une option de financement qui vous permet d’obtenir la console d’avance sans frais. Vous serez facturé un paiement mensuel pour la console et Xbox Game Pass Ultimate ensemble (24,99 $ par mois pour la série S, 34,99 $ par mois pour la série X) pendant 24 mois. Disponible sur le Microsoft Store, Best Buy, Walmart, Target.

Mise à jour, 15 h 53 HE, le 8 octobre: Ajout d’une mention selon laquelle Antonline affirme qu’il aura des précommandes pour la Xbox Series X / S à partir de 14 h HE le mardi 13 octobre.