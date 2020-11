La star de Good Bones, Mina Starsiak Hawk, emmène ses talents à la bibliothèque avec son premier livre pour enfants, Built Together. Le livre, avec des illustrations de Barbara Bongini, a finalement été mis à disposition en pré-commande le 12 novembre. Il sortira le 2 février 2021 et fut un travail d’amour de deux ans pour Starsiak Hawk.

Built Together a été inspiré par les expériences de Starsiak Hawk qui ont lancé Two Chicks & a Hammer avec sa mère et la co-vedette de Good Bones Karen E. Laine et d’autres moments majeurs de la vie, notamment le travail avec sa belle-famille, la promotion de sa nièce et l’adoption de ses chiens de sauvetage. Il est “rempli de l’esprit communautaire dynamique de Good Bones, avec un attrait instantané pour les fans de longue date et les nouveaux amis”, selon la description de l’éditeur. Le livre est également présenté comme une «excellente ressource» pour les enseignants et les parents pour partager «l’importance de l’acceptation et de la famille» avec les jeunes enfants. Construit ensemble montre qu’il existe plusieurs façons de fonder une famille.

«Il prend l’idée de la construction… et l’associe gentiment avec la façon de – vous savez, maman dit« nous avons construit notre famille ». L’avons-nous fait avec un marteau et des clous? – donc juste un jeu amusant là-dessus », a expliqué Starsiak Hawk dans une vidéo sur le livre. «C’est un bon moyen de montrer aux enfants que c’est votre famille qui vous fait. Et je parle toujours de la façon dont il faut un village, donc c’est en quelque sorte la façon dont vous créez votre propre village.

Good Bones a terminé sa cinquième saison sur HGTV en septembre et sera de retour pour une sixième saison à l’été 2021. La saison 6 comprendra 14 épisodes d’une heure. La série est l’un des grands succès de HGTV, se classant parmi les cinq premières séries câblées chez les femmes de 25 à 54 ans et dans le top 10 de la démo des 25 à 54 ans. C’était l’émission la plus regardée sur la plate-forme de streaming HGTV GO de HGTV à partir du 9 juin, avec son contenu totalisant plus de 43 millions de vues vidéo sur les pages de médias sociaux de HGTV.

Starsiak Hawk et son mari Steve Hawk ont ​​accueilli leur deuxième enfant, Charlotte “Charlie” Drew, le 16 septembre. Son parcours de FIV était une histoire centrale dans la cinquième saison de Good Bones. Bien qu’elle aurait pu garder son voyage privé, elle a déclaré à PopCulture qu’il était important de faire savoir à ses fans qu’ils n’étaient pas seuls. «En passant par là, je me suis dit: ‘C’est fou.’ Tout ce que vous devez faire, tout le stress, puis les hormones que vous injectez dans votre corps, ce qui revient à le porter à un tout autre niveau », a-t-elle expliqué. “C’était juste quelque chose qui, parce que c’est si personnel, que peu de gens partagent et je n’ai vraiment pas de limites. Pour moi, c’était comme tout ce que je filme à la caméra – notre journée de démonstration ou de jolies vidéos de [2-year-old son] Jack. C’est exactement ce que je vais faire. “

Built Together est actuellement disponible en pré-commande sur Amazon et Walmart.