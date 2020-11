Péril! On a souvent demandé à l’animateur Alex Trebek qui il aimerait le remplacer dans la série souvent dans les années précédant sa mort, et il avait souvent une réponse. Il a souvent plaisanté en disant que Betty White serait un bon remplaçant pour lui. En 2018, avant de recevoir un diagnostic de cancer de la prostate, Trebek a sérieusement examiné la question, fournissant à TMZ une liste possible lors d’un épisode d’OBJECTified.

Dans l’épisode OBJECTified de juillet 2018, Trebek a d’abord suggéré Alex Faust, l’annonceur play-by-play des Kings de Los Angeles, ou l’animateur de Turner Classic Movies, Ben Mankiewicz. Si les producteurs décidaient d’embaucher une femme pour le remplacer, Trebek a suggéré Laura Coates, une avocate, et une analyste juridique de CNN. Après avoir appris la recommandation de Trebek, Coates a tweeté qu’elle était “incroyablement honorée” et “humiliée” que Trebek savait qui elle était et pensait qu’elle “serait une grande animatrice de mon jeu télévisé préféré que j’ai grandi en regardant” avec sa famille et continue de regarder avec ses enfants.

Coates faisait partie des nombreux Jeopardy! fans qui ont partagé leurs condoléances à la famille de Trebek dimanche. “Je suis profondément attristé par le décès d’Alex Trebek. Lorsque ma propre grand-mère a perdu sa bataille contre le cancer du pancréas, le vide qu’elle a laissé était dévastateur et inimaginable”, a écrit Coates. “Je prie que sa famille ressentira l’amour que nous ressentons tous en pensant à la marque que cette humble légende a laissée sur le monde.”

Après que Trebek a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate en mars 2019, on lui a plus souvent demandé qui devrait le remplacer. Il a presque toujours dit que White devrait le faire. “Ce sera probablement une femme, quelqu’un de plus jeune, quelqu’un de brillant, quelqu’un de sympathique, quelqu’un avec un grand sens de l’humour”, a déclaré Trebek lors d’un événement en février. “Alors j’ai nommé Betty White.”

Plus sérieusement cependant, Trebek a admis qu’il n’aurait aucun mot à dire sur qui pourrait être son remplaçant. Lors de ce même événement, il a dit qu’il laisserait cette décision aux producteurs. On lui a demandé s’il pourrait être remplacé par une grande célébrité, mais il a dit qu’il préférerait un animateur de jeu télévisé traditionnel. “Je ne sais pas, y a-t-il actuellement de nombreux animateurs de jeux professionnels au chômage”, a-t-il déclaré.

Lors d’une interview en juillet avec Good Morning America pour promouvoir son mémoire intitulé The Answer Is …: Reflections on My Life, Trebek a expliqué pourquoi il plaisantait toujours sur White. «Je plaisante avec le public, dis-je, Betty White», avait-il dit à l’époque. “Parce qu’ils veulent quelqu’un de plus jeune, quelqu’un de plus drôle. Betty et moi sommes amis depuis très, très longtemps.”

Quand le Jeopardy! les producteurs ont partagé la triste nouvelle de la mort de Trebek dimanche matin, ils n’ont pas annoncé de plans pour un nouvel animateur. Le dernier nouvel épisode de Trebek sera diffusé le jour de Noël, et il a terminé le tournage le 29 octobre. Lundi, The Wrap a rapporté que les représentants de George Stephanopoulos «faisaient pression» pour qu’il soit l’hôte.